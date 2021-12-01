1 Aralık TİSK, TCMB, TÜİK, Türk İş asgari ücret zam teklifi... 2022 asgari ücret ve AGİ brüt-net zammı son dakika kaç TL?

Asgari ücret tespit komisyonunda masada olacak olan Türk İş Sendikası, maaş tutarı amacıyla açıklamalarda bulundu. Maaşlar amacıyla mühim ipucu veren sendika müspet bir rakam gelirse kabul edilecek dedi. Asgari ücret ikinci toplantısının ne vakit uygulanacağı şimdilik belli olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Asgari ücret, halen bekar bir işçi amacıyla aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Peki asgari ücret zammı enflasyon farkı, ek zam ve refah payı ile birlikte ne kadar olacak?
İŞÇİ SENDİKASINDAN HÜKÜMET VE İŞVERENLERE MESAJ
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret zam seviyesinin 7 milyon çalışanı kapsadığını ifade ederek asgari ücret tespit komisyonunun yapısını eleştirdi. Asgari ücret görüşmelerinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile hükümetin masada bulunduğunu ifade eden Atalay iki yapı birlikte bulunduğu vakit istediği asgari ücreti çıkarıyor dedi.
ÇALIŞMA BAKANLIĞIYLA GÖRÜŞÜLDÜ
Maaş zam seviyesi ve asgari ücret tutarı amacıyla Çalışma Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Onlar bizim düşüncelerimizi sayın Cumhurbaşkanı'na aktarıyorlar. Önümüzdeki vakitlerde bir daha bir araya geleceğiz. Biz de pazartesi günü Türk-İş'in katılacak komisyonunu teşhis edip Bakanlığa bildireceğiz. 1 Aralık'ta da arkadaşlarımız toplantıya katılacak. Genellikle rakamı hükümetten, işverenden bekliyorum." açıklamasında bulundu.
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