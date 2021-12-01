1 Aralık TİSK, TCMB, TÜİK, Türk İş asgari ücret zam teklifi... 2022 asgari ücret ve AGİ brüt-net zammı son dakika kaç TL?

4.100 TL İDDİALARI

Basında yer alan asgari ücret tutarına dair oluşturulan açıklamaları da ele alan Atalay bu rakamları söylemenin basit bulunduğunu ifade eden Ergün Atalay dilenen ile alınanın uyumlu olması gerekliliğini söyledi. Zam tutarı amacıyla nasıl bir beklentide olduklarını ele alan Atalay "Aralık ayının 1'ini bekliyoruz, inşallah önümüze müspet, milletin tebessüm edeceği, belki yüzde 100'ü memnun olmaz ama toplumun 4'te 3'ünü, yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz." açıklamasında bulundu.

TİSK, TCMB, TÜİK, TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET ZAM TEKLİFİ...

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında temel alınması gereken ilkeleri şu şekilde sıraladı:

"- Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan 'geçim şartları' yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.

Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik ve benzeri kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir.

Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Ayrıca, ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.

Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.

Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.