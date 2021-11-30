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    • Ekonomi
    • 30.11.2021 13:35
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    • 30.11.2021 13:35
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    TC kimlik numarası ile beraber 36 ay vadeli olarak SMS ile anında alabilirsiniz! 20.000 TL müjdesi!

    Ardı ardına açıklama yapıldı. 20.000 TL müjdesi! TC kimlik numarası ile birlikte SMS ile hemen alabiliyorsunuz. Bu bağlamda Türkiye'nin krediye özel ilk mobil programı KrediGO yardımıyla hangi bankanın müşterisi olursanız olun tek tıkla gereksinim kredisi müracaatınızı gerçekleştirebilir, müracaat sonucunuzu en kısa sürede görebilirsiniz. QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa size özel oranlardan yararlanabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    TC kimlik numarası ile beraber 36 ay vadeli olarak SMS ile anında alabilirsiniz! 20.000 TL müjdesi!

    20.000 TL müjdesi! Finansbank'ın tüm gereksinimlere yönelik verilen gereksinim kredisi tekliflerinden faydalanabilirsiniz. SMS yolu ile Finansbank kredi müracaatı yapılabilmektedir. QNB Finansbank'ta hesaplarınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 gereksinim kredisi müracaatında bulunabilirler. İnternet ve Cep Şubesi üzerinden oluşturulan başvurularda rastgele bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizi rahatlatacak finansman çözümlerimiz amacıyla başka ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

    20.000 TL 36 AY KREDİ FAİZ KAMPANYASI

    QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Çeşitleri

    Doğum Günü Kredisi: Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın.

    Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.

    Kamu Çalışanına Özel Kredi: Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta.

    Finansmaaş Kredisi: Maaşını QNB Finansbank'tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın.
    3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.

        Tanışma Kredisi: Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank müşterisi olduğunuzda ilk ihtiyaç kredinize özel tanışma kredisi faiz oranlarından faydalanabilirsiniz

        Kampanyalı İhtiyaç Kredisi: QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa size özel oranlardan yararlanabilirsiniz.

        Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.

        Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.

        QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.
        Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye'nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.

        TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.

        İnternet Şubesi ve QNB Mobil üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

        QNB Finansbank İnternet Şubesi ve QNB Mobil şifrenizi henüz almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız şifrenizi almak yada sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz.

        Qnb Finansbank Çalışma Saatleri

        QNB Finansbank'ın açılış, kapanış saatleri ile birlikte öğle arası tatili şu şekilde:

        QNB Finansbank şubeleri kaçta açılıyor?

        QNB Finansbank açılış saati: 09:00

        QNB Finansbank şubeleri kaçta kapanıyor?

        QNB Finansbank kapanış saati: 17:00
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        Hasan Yağal hakkında son dakika gelişmesi
        Haberler Ekonomi TC kimlik numarası ile beraber 36 ay vadeli olarak SMS ile anında alabilirsiniz! 20.000 TL müjdesi!
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