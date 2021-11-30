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    • Ekonomi
    • 30.11.2021 10:49
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    • 30.11.2021 11:23
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    Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu otomobil modelleri 195.000 TL’nin altında satılıyor! Kia Rio, Fiat Egea ve Hyundai i10

    Sıfır otomobil almak için araştırma yapan vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren bir haber veriyoruz. İnternette en çok aratılan konuların başında sıfır vasıta fiyatları geliyor. Sıfır araba dolar kurundaki artış, vasıtalarda yaşanan çip krizleri ve oluşturulan zamlarla eş güdümlü araba fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Bu bağlamda baktığımız zaman 195.000 TL’nin altında yer alan yalnızca 3 tane marka ve model kaldı. Bu arabalara baktığımız zaman Kia Rio, Fiat Egea ve Hyundai i10 olarak karşımıza çıkıyor.

    takvim.com.tr
    Bu otomobil modelleri 195.000 TL’nin altında satılıyor!

    Sıfır vasıta alabilmek isteyenleri ilgilendiriyor. Yapılan zamlar ardından kişilerin en merak ettiği konuların başında sıfır vasıta fiyatları geliyor. İnternette en çok aratılan konuların başında sıfır vasıta fiyatları geliyor. Sıfır vasıta Dolar kurundaki artış, vasıtalarda yaşanan çip krizleri ve oluşturulan zamlarla eş güdümlü araba fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Sürekli zamlanan fiyatları ile sıfır vasıtalarda bir zam daha yaşandı. Yapılan zamlar ardından otomobil fiyatları da güncellendi. Piyasada 195 Bin TL altında vasıta bulmak nerdeyse imkânsız duruma geldi. 195 Bin TL'nin altındaki vasıtaları sizin amacıyla derledik.

    195 Bin TL'nin Altında 3 Araç Kaldı

    Ekim ayında 56 bin 746 vasıta satılırken, binek ve hafif ticari vasıta olmak üzere toplam satışlarda Fiat 12 bin 255 adet satışla ilk sırada yer aldı. Yapılan zamlar ardından Kasım ayında piyasada 195 Bin TL'nin altında sadece 3 vasıta kaldı. Sıfır vasıta alabilmek isteyenleri ilgilendiriyor. Yapılan zamlar ardından kişilerin en merak ettiği konuların başında sıfır vasıta fiyatları geliyor. İnternette en çok aratılan konuların başında sıfır vasıta fiyatları geliyor. Sıfır vasıta Dolar kurundaki artış, vasıtalarda yaşanan çip krizleri ve oluşturulan zamlarla eş güdümlü araba fiyatları da yükselmeye devam ediyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Kia Rio Cool 1.2l 84 PS Manuel: 191 bin 900 TL'den,

        Fiat Egea 1.4 Easy: 193 bin 900 TL'den,

        Hyundai İ10 193 bin 700 TL'den satılıyor.

        Ekim ayında Türkiye'de en fazla satan otomobiller

        Ekim ayında Türkiye'de en çok satış yapan markalara baktığımızda listenin başında bu kez Volkswagen'i görüyoruz. Son dönemde Türkiye yatırımını askıya almasıyla gündemde olan Alman üretici, 5 bin 454 adet satışla birincilik koltuğuna yerleşmiş. İkinci sırada ise 3 bin 885 adet satışla Fiat yer alıyor. 2019'un on aylık döneminde ise Renault hala lider.

        Ekim'de en çok satan ilk beş marka şöyle:

        Volkswagen: 5.454 adet

        Fiat: 3.885 adet

        Hyundai/Peugeot: 2.511 adet

        Renault: 2.434 adet

            ÇİP KRİZİ NEDİR?

            Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar çoğu teknolojik ürünün üretiminde sarfedilen çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" yanında getirdi.

            Ev aletlerinden vasıta içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda büyük ehemmiyet taşıyan çiplerin üretimi, koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayınca çip krizi meydana çıktı.
            ABD odaklı çip yapımcısı GlobalFoundries çoğalan isteği karşılamak amacıyla yeni yatırımlar planlamasına rağmen, üretimin talebe en erken 2022'de yetişebileceğini duyurdu.

            ARABALARDA ÇİP KRİZİ NE ZAMAN BİTER?

            Avrupa gibi otomotiv sektöründen geçinen ülkeler ya da Türkiye gibi otomotiv ile ciddi istihdam gerçekleştiren ve dışalım yapan ülkeler amacıyla yaşanan çip krizi bir hayli kritik. Hem de çip tedariki bugünden yarına çözüm bulunacak bir problem da değil. Hem spesifik üretim yapısı hem de hammaddesinden başlayarak üretiminin vakit alıyor olması çipler konusu ile ilgili gelişen vakitlarda yeni hatalar yaşanmasına sebep olabilir.
            2021 senesi süresince çiplerde tedarik probleminin devam etmesi öngörülüyor. Üretilen ama kıt miktarda olan çipleri kimin alacağı konusu ile ilgili tüketici elektroniği devleri ile otomotiv devleri arasında ve hem de ülkeler arasında münakaşalar çıkabilir.
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            Haberler Ekonomi Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu otomobil modelleri 195.000 TL’nin altında satılıyor! Kia Rio, Fiat Egea ve Hyundai i10
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