Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu otomobil modelleri 195.000 TL’nin altında satılıyor! Kia Rio, Fiat Egea ve Hyundai i10

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195 Bin TL'nin Altında 3 Araç Kaldı
Ekim ayında 56 bin 746 vasıta satılırken, binek ve hafif ticari vasıta olmak üzere toplam satışlarda Fiat 12 bin 255 adet satışla ilk sırada yer aldı. Yapılan zamlar ardından Kasım ayında piyasada 195 Bin TL'nin altında sadece 3 vasıta kaldı. Sıfır vasıta alabilmek isteyenleri ilgilendiriyor. Yapılan zamlar ardından kişilerin en merak ettiği konuların başında sıfır vasıta fiyatları geliyor. İnternette en çok aratılan konuların başında sıfır vasıta fiyatları geliyor. Sıfır vasıta Dolar kurundaki artış, vasıtalarda yaşanan çip krizleri ve oluşturulan zamlarla eş güdümlü araba fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
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Kia Rio Cool 1.2l 84 PS Manuel: 191 bin 900 TL'den,