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    • Ekonomi
    • 30.11.2021 08:52
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    • 30.11.2021 09:02
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    PC İletişim ne zaman işlem görecek? PC İletişim halka arz talepleri toplandı! Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?

    Gündemde sıklıkla PC iletişim ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halak arz için başvuruda bulunan ve 24-25 Kasım tarihlerinde taleplerini toplayan PC İletişim için sonuçlar açıklandı. Ekonomi gündeminde halaka arz firmalarını yakından takip eden ve yatırımlarını bu yönde yapan yatırımcı vatandaşlar talep sonuçlarını merak ederken bir yandan da şirketin borsada ne zaman işlem göreceğini araştırıyor. Peki PC İletişim hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?

    takvim.com.tr
    PC İletişim ne zaman işlem görecek?

    PC İletişim ne zaman işlem görecek? PC İletişim halka arz talepleri toplandı! Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Halka arz firmalarını yakından takip eden yatırımcılar PC İletişim'in borsada ne zaman ve hangi bilgilerle işlem göreceğini merak ediyor ve araştırıyor. İşte tüm detaylar...

    PC İLETİŞİM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONUÇLARI

    Global Menkul Değerler aracılığıyla halka arz olan Türkiye'nin en büyük reklam şirketlerinden PC İletişim talep toplama sürecini tamamladı. PC İletişim'in halka arzına katılan kişi sayısı 178.514 olurken, 47,4 milyon lotluk talep geldi. Buna göre PC İletişim'in halka arzına 4,1 kat talep geldi.

    Şirket sermayesinin 35,05 milyon TL'den 45,0 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 9,95 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Banun Erkıran Çıtak'a ait 1 milyon 540 bin 659 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 11 milyon 490 bin 659 TL paylar halka arz edildi.

    1 TL nominal değerli paylar 9,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

    PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ ŞİRKETİ HAKKINDA

    Medya Ajansı PC İletişim ve Maya Medya, Dijital Medya Planlama ve Satın Alma ve Arama Motorları Optimizasyon Ajansı UP İletişim, İçerik ve Etkinlik Ajansı BL İletişim ve Radyo Ajansı SM Medya olarak uzmanlıkları doğrultusunda reklamcılık ve medya planlama ile satın alma alanları ve farklı birçok alanda hizmet veriyor. Yıllar içinde hizmet anlayışıyla sürekli büyüyen PC İletişim 30.06.2021 tarihi itibarıyla farklı sektörlerden 190'dan fazla markaya hizmet veriyor. Hizmet verilen markalar ile uzun süreli ilişkiler kuruluyor.

        Yüzde 25,53'ünü halka arz eden PC İletişim 6 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, şirketin ortakları ise 6 ay boyunca Borsa'da pay satışı yapmayacağını taahhüt etti. Şirket ortakları ayrıca 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapmayacaklar. Payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 10 iş günü fiyat istikrarı planlanıyor. Şirket'in ana ortağı İlbak Holding, fiyat istikrarı işlemleri için 10 milyon TL fon ayıracak.
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        Haberler Ekonomi PC İletişim ne zaman işlem görecek? PC İletişim halka arz talepleri toplandı! Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?
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