Faiz oranları saniye saniye değişiyor! 3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!

ŞUBEDEN KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şubeye giderek, şube personeli ile görüşerek kredi müracaatında bulunabilirsiniz. Fakat hiç tetkik yapmadan şubeye direkt gitmek vakit kayıbı olacaktır. Bu yüzden müracaat gerçekleştirmek istenilen bankanın kredi ürününü kesinlikle internet üzerinden incelenmesi gerekir. Şubeye gittiğinizde bütün aklınıza takılan soruları sorabilir, ödeme durumunuzu söyleyerek size en makul krediyi bulabilirsiniz. Kredi çeşitlerini inceleyerek ön müracaat şubeden iletilebilir.

Şubeye giderken nüfus cüzdanınızın ya da ehliyetinizin yanısıra olması yeterlidir. Fakat şube ile fikir alışverişi yapıp kredi müracaatı yaptıktan sonra banka sizden ek evrak isteyecektir. Bu süreci hızlandırmak adına gelir belgesi (maaş bordrosu), ikamet belgesi ya da adınıza kayıtlı son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarınızdan birinin şubeye giderken yanınızda olmasını önerilir. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

CEPTEN SMS KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden süratlice değerlendirebilmek adına cepten SMS yolu ile kredi başvuruı yapmanıza imkân tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvuruı olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirti edilen lüzumlu evraklar ile şubeye başvuru etmeniz istenecektir.

Cepten mesaj göndererek gerçekleştireceğiniz bu kredi başvuruı sizin kredibilitenizi tartmak adınadır. Şubeye gitmeden süratli bir şekilde ne kadar kredi alabileceğinizi bir SMS yolu ile öğrenebilirsiniz. Bankalar yalnızca T.C. kimlik numaranızla bile size aşağı yukarı 5 dk. içinde dönüş yapabilmektedir.