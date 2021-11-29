Faiz oranları saniye saniye değişiyor! 3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!

3 ay ödemesiz müracaat yapanın hesabına anında yatıyor! 50 bin TL kredi 36 ay vade müjdesi! Vatandaşlar nakit para gereksinimi amacıyla detaylı yollar arıyor. Ön mühim yol ise banka kredileri. Nakit para çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan da gereksinim kredisi faiz oranlarında son durum ise oldukça merak konusu. İhtiyaç kredileri başka kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla son dönemde bankaların yeni programları yardımıyla şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir.
50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
İş Bankası İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,70
Aylık Taksit
1.974,27 TL
Toplam Ödeme
71.323,72 TL
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
1.932,78 TL
Toplam Ödeme
69.830,08 TL
Garanti BBVA Sonbahar Kredisi
Sonbahar Kredisi
Faiz Oranı
%1,84
Aylık Taksit
2.027,77 TL
Toplam Ödeme
73.249,72 TL
QNB Finansbank Tanışma Kredisi
Tanışma Kredisi
Faiz Oranı
%1,49
Aylık Taksit
1.895,48 TL
Toplam Ödeme
68.487,28 TL