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    • Ekonomi
    • 29.11.2021 13:03
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    • 29.11.2021 13:04
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    Faiz oranları saniye saniye değişiyor! 3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!

    Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimi sonrasında kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Faiz oranları bankadan bankaya anlık olarak değişiyor. 50.000 TL 36 ay geri ödemeli en yüksek faiz Finansbank tarafından veriliyor. Çoğu banka gereksinim kredilerinde ara ödeme kabul eder. Krediyi erken öderseniz, gelecekte ödeyeceğiniz faiz düşer. Ara ödeme yaparsanız, ödeme tutarı anaparadan düşer, daha az faiz ödersiniz. Şubeye giderek, şube personeli ile görüşerek kredi müracaatında bulunabilirsiniz. Fakat hiç tetkik yapmadan şubeye direkt gitmek vakit kaybı olacaktır. Şubeye gittiğinizde bütün aklınıza takılan soruları sorabilir, ödeme durumunuzu söyleyerek size en makul krediyi bulabilirsiniz.

    3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor!

    3 ay ödemesiz müracaat yapanın hesabına anında yatıyor! 50 bin TL kredi 36 ay vade müjdesi! Vatandaşlar nakit para gereksinimi amacıyla detaylı yollar arıyor. Ön mühim yol ise banka kredileri. Nakit para çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan da gereksinim kredisi faiz oranlarında son durum ise oldukça merak konusu. İhtiyaç kredileri başka kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla son dönemde bankaların yeni programları yardımıyla şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir.

    50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

    İş Bankası İhtiyaç Kredisi

    İhtiyaç Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,70

    Aylık Taksit

    1.974,27 TL

    Toplam Ödeme

    71.323,72 TL

    ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

    3 Ay Ertelemeli Kredi

    Faiz Oranı

    %1,59

    Aylık Taksit

    1.932,78 TL

    Toplam Ödeme

    69.830,08 TL

    Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

    Sonbahar Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,84

    Aylık Taksit

    2.027,77 TL

    Toplam Ödeme

    73.249,72 TL

    QNB Finansbank Tanışma Kredisi

    Tanışma Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,49

    Aylık Taksit

    1.895,48 TL

    Toplam Ödeme

    68.487,28 TL

        Enpara.com Masrafsız Kredi

        Masrafsız Kredi

        Faiz Oranı

        %1,63

        Aylık Taksit

        1.947,81 TL

        Toplam Ödeme

        70.121,16 TL

        TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

        CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,77

        Aylık Taksit

        2.000,92 TL

        Toplam Ödeme

        72.283,12 TL

        DenizBank İhtiyaç Kredisi

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,94

        Aylık Taksit

        2.066,45 TL

        Toplam Ödeme

        74.642,20 TL

        Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %1,99

        Aylık Taksit

        2.085,94 TL

        Toplam Ödeme

        75.343,84 TL

        ŞUBEDEN KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Şubeye giderek, şube personeli ile görüşerek kredi müracaatında bulunabilirsiniz. Fakat hiç tetkik yapmadan şubeye direkt gitmek vakit kayıbı olacaktır. Bu yüzden müracaat gerçekleştirmek istenilen bankanın kredi ürününü kesinlikle internet üzerinden incelenmesi gerekir. Şubeye gittiğinizde bütün aklınıza takılan soruları sorabilir, ödeme durumunuzu söyleyerek size en makul krediyi bulabilirsiniz. Kredi çeşitlerini inceleyerek ön müracaat şubeden iletilebilir.

        Şubeye giderken nüfus cüzdanınızın ya da ehliyetinizin yanısıra olması yeterlidir. Fakat şube ile fikir alışverişi yapıp kredi müracaatı yaptıktan sonra banka sizden ek evrak isteyecektir. Bu süreci hızlandırmak adına gelir belgesi (maaş bordrosu), ikamet belgesi ya da adınıza kayıtlı son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarınızdan birinin şubeye giderken yanınızda olmasını önerilir. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        CEPTEN SMS KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden süratlice değerlendirebilmek adına cepten SMS yolu ile kredi başvuruı yapmanıza imkân tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvuruı olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirti edilen lüzumlu evraklar ile şubeye başvuru etmeniz istenecektir.

        Cepten mesaj göndererek gerçekleştireceğiniz bu kredi başvuruı sizin kredibilitenizi tartmak adınadır. Şubeye gitmeden süratli bir şekilde ne kadar kredi alabileceğinizi bir SMS yolu ile öğrenebilirsiniz. Bankalar yalnızca T.C. kimlik numaranızla bile size aşağı yukarı 5 dk. içinde dönüş yapabilmektedir.


            ONLİNE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Şubeye gitmeden bilgisayar başında hızlıca başvuru formu doldurarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternetten online başvuru formu doldurarak yapacağınız bu başvuru SMS kredi başvurusu gibi ön onay niteliğindedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen evraklar ile birlikte yine şubeye gitmeniz istenecektir. Online kredi başvurusunda şubeden doldurulan başvuru formlarına göre daha az bilgi sorulmakla birlikte, SMS kanalına göre daha fazla bilgi alınmaktadır.
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            Haberler Ekonomi Faiz oranları saniye saniye değişiyor! 3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!
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