Emekli vatandaşlara duyuru yapıldı! Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira yatacak! 500,00, 625,00 TL ve 750,00 TL...

Emekli maaşını bu bankalardan çekme sözü veren emekli kişilerin hesabına yüzlerce lira yatacak. Emekli vatandaşların alacakları promosyon ödemeleri maaşlarına ve bankalara göre farklılık gösteriyor. Bazı bankalar ön koşulsuz promosyon ödemeleri gerçekleştirirken birtakım bankalar ise otomatik ödeme talimatı ile emekli vatandaşlara promosyon ödemelerini yatırıyor. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası promosyon ödemeleri ne kadar? Koşulları neler?