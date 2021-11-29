Birleşen hizmetler erken emekli eder

Her çalışanın hayali emekli olmak. Bağ- Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Bu nedenle hizmet birleştirmesi önem taşıyor. İşte hizmet birleştirmesi ile ilgili bilinmesi gerekenler:

■ Nasıl yapılıyor?

e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sonrası inceleme yapılarak hizmetler birleştiriliyor.

■ Ne zaman başvurulmalı?

Emekli olmaya 6 ay ya da 1 yıl süre kala hizmet birleştirmesi için başvuru yapılması tavsiye ediliyor.

■ Zorunlu mu?

Zorunlu bir uygulama değil.

■ Hizmet birleştirme ile erken emekli olmak mümkün mü?

1 Ekim 2008'den önce sigortası başlayanlarda, emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından 1 fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. Örneğin; son 7 yılda 4 yıl SSK'dan hizmeti olan Bağ- Kur'lu, hizmet birleştirmesi yaparsa SSK'dan emekli olabiliyor. SSK'dan emekli olmak için, Bağ-Kur'a göre daha az prim gerekiyor. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise tüm prim ödeme süreleri içinde en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik hesaplanıyor.

■ Kimler yararlanabilir?

Çalışırken SGK'ya prim ödeyenler, Emekli Sandığı'na bağlı olanlar, SGK Kanunu 506. numaralı maddeye göre kurulan emekli sandıklarına bağlı olanlar, Bağ-Kur'lu esnaf, sanatçı, bağımsız çalışanlar yararlanabiliyor. Özellikle kamu çalışanlarının emekli aylıklarını olumsuz etkilememesi için hizmet birleştirme işlemini ertelememesi gerekiyor. Sağlık koşulları ya da teknik şartlar kişilerin başvuru yapmasına engel oluyorsa yasal varisler de başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor. Vefat durumunda hak sahipleri de birleştirme talep edebiliyor.

■ Hizmet birleştirme yapılırken nelere dikkat edilmeli?

Hizmet birleştirme işleminde günler hesaplanırken her yıl 360 gün, her ay da 30 gün olarak varsayılıyor. Sadece prim ödenen günler sayılıyor.

■ Özel emeklilik sigortaları da dahil edilebilir mi?

Özel sektöre ait özel hayat ve emeklilik sigortalarına bağlı hizmetler birleştirilemez.

■ Askerlik borçlanması hizmet birleştirmesini nasıl etkiler?

Prim günleri sayılırken askerlik borçlanması da hesaba katılır. Askerlikte geçen günlerin primi dışarıdan ödenerek hizmet birleştirme işlemine katılabilir. Bu işlem için askerliğin er ya da yedek subay olarak yapılmış olması gerekiyor. Hazal ATEŞ