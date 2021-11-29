29 Ekim canlı anlık dolar alış satış! Bugün dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 10 - 15 gün içinde...

Yeni haftaya sakin bir başlangıç yapan döviz kurları, piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçti. Geçen haftayı 12,36'dan kapatan dolar/TL, bu sabah 12,85'in üzerine kadar tırmanmasının ardından 12,71'lerde işlem gördü. Peki, 29 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!
29 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 12,6867
Dolar satış: 12,7029
EURO NE KADAR?
Euro alış: 14,3156
Euro Satış: 14,3423
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 16,9184
Pound satış: 16,9524