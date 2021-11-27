Tüm emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara müjde! 1500 TL ve 1800 TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM'den çekiliyor

Gelen son bilgiye göre 1.500 TL ve üstü maaş alan emekliler amacıyla yeni bir kampanya başladı. 1500 TL ve üstü maaş alan emekliler bunu yapmaları halinde karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para alabilecek. Şu anda bankalarda devam eden promosyon ödemeleri kampanyalarına göre en az 750 TL en çok 2000 TL banka promosyonu alabilmek mümkün. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli vatandaşlara müjdeli haber sabah saatlerinde bankalardan geldi. İlaç gibi karşılıksız ve geri ödemesiz para yatıyor. Neredeyse her banka senenin son günlerine özel kampanyaları ile emekli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar emeklilerin cebini rahatlatacak banka promosyon ödemeleri veriyor.