Tüm emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara müjde! 1500 TL ve 1800 TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM'den çekiliyor

Gelen son bilgiye göre 1.500 TL ve üstü maaş alan emekliler amacıyla yeni bir kampanya başladı. 1500 TL ve üstü maaş alan emekliler bunu yapmaları halinde karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para alabilecek. Şu anda bankalarda devam eden promosyon ödemeleri kampanyalarına göre en az 750 TL en çok 2000 TL banka promosyonu alabilmek mümkün. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli vatandaşlara müjdeli haber sabah saatlerinde bankalardan geldi. İlaç gibi karşılıksız ve geri ödemesiz para yatıyor. Neredeyse her banka senenin son günlerine özel kampanyaları ile emekli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar emeklilerin cebini rahatlatacak banka promosyon ödemeleri veriyor.
Hangi bankalar en yüksek promosyonu veriyor?
Emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 sene süresince kalma taahhüdü veren emeklilere 2.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli vatandaşlar en düşük 1750 TL en yüksek 2500 TL emekli promosyonu alabiliyor. Başvuru işlemleri ise Akbank şubelerinden yapılıyor. Akbank'ın promosyon ödemesi amacıyla tek şart 3 sene süresince bankada kalma ve emekli maaş müşterisi olma taahhüdü vermeniz.
Yıl sonuna kadar müracaat yapan ve maaşını taşıyan emeklilere Finansbank doğrultusundan en düşük 750 TL en yüksek 1000 TL emekli promosyonu yatırılıyor. Başvuru gerçekleştirmek isteyen emeklilerin en yakın şubelere giderek işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz emekli promosyonu amacıyla ek şart istenmiyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz