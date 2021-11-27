Merkez Bankası faiz kılıcını çekti! Faiz oranları çakıldı! Ziraat Bankası, Garanti, İNG, TEB, En Para 32 günlük vadeli mevduat faizi ne oldu?

Vadeli Hesap Nasıl Açılır?

Müşterisi olunmayan bir bankadan vadeli hesap açtırmak amacıyla şubeye gitmek gerekir.

Vadeli hesap açtırmak istenildiğinde bankanın halihazırda müşterisi olanlar şubeye gitmeden internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden basitçe vadeli mevduat hesabı açtırabilir.

Bazı bankalarda internet ve mobil bankacılık üzerinden açılan vadeli hesaplarda faiz seviyesi daha yüksektir.

Vadeli Hesaptan Para Çekme

Vadeli mevduat hesaplarında, belirlenen süreden önce para çekilirse, (günlük faiz getirisi olan hesaplar hariç) vade bozulmuş olur ve herhangi bir faiz getirisi olmaz. Örneğin bir yıllık açılan bir vadeli mevduat hesabından bir yıl dolmadan para çekilirse, yatırılan ana para çekilebilir ancak, faiz kazancı olmaz.