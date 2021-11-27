Merkez Bankası faiz kılıcını çekti! Faiz oranları çakıldı! Ziraat Bankası, Garanti, İNG, TEB, En Para 32 günlük vadeli mevduat faizi ne oldu?

Bankalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu doğrultusunda yapılan son iki toplantıdan çıkan faiz indirimi kararının sonrasında mevduat faiz oranlarını da güncelledi. Mevduat faizleri adeta çakıldı. Peki en yüksek faiz hangi bankada? İşte banka banka güncel liste... Vadeli hesap, yatırılan paranın belirli bir zaman içinde faiz getirisi sağladığı bir mevduat hesabı çeşididir. Vadeli hesapta, hesaba yatırılan ana para; 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl gibi belirli periyotlarda belirlenen faiz oranı kadar getiri sağlar. Belirlenen süre uzadıkça faiz oranı, dolayısıyla elde edilen getiri artar; hesaba yatırılan para miktarı arttıkça da faiz kazancı artar.
Peki, Vakıfbank ve Ziraat Bankası da dahil en yüksek faizi veren banka hangisi? İşte banka banka güncel durum...
Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 16.25
HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 15.50
Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 15.50
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Turkish Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 16.50
Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 17.25
Cepte TEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 15.00