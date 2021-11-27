Hemen SMS ile alın! 12.000, 28.000 ve 49.000TL anında ödeme müjdesi! İşte aylık ödeme tabloları

TEB BANK 49.000 TL KREDİ

Faiz Oranı

%1,77

Aylık Taksit

1.960,90 TL

Toplam Ödeme

70.837,40 TL

Cep telefonunuz üzerinden TCKN yazıp (TC Numaranız) 4466'ya mesaj atmanız yeterli olacaktır. Kredi müracaatı yaptıktan sonra mesaj bankaya ulaşır ulaşmaz değerlendirmeye alınacaktır. Banka başvurunuzu değerlendirdikten sonra onay almanız halinde bir limit ile dönüş yapacak, olumsuz olması halinde da olumsuz mesajı atacaktır. Kredi onayı gelirse mesajda olan limit kadar krediyi banka şubelerinden yalnızca nüfus cüzdanı ile kullanabilirsiniz.

SMS KREDİ ÇEKTİM, ÖDEMEZSEM NE OLUR?

SMS ile kredi alan müşteriler bankalardan kredi ödemelerinde zorluk yaşadıklarında bu soru akıllarına gelmektedir. Mesajla krediler bankaların kredi şartları tarafında müşterilere sunulmaktadır. Bu halde kredinizi aylık olarak ödemeniz gerekiyor. SMS kredi olsun rastgele diğer kredi olsun bu krediler aylık olarak ödenmelidir. Eğer ödemezseniz ilk aylarda kredi skorunuza tesir eder ve siciliniz bozulur.