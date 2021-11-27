Bankalarda son dakika mevduat faizi rekabeti: 32 günlük vadeli hesap faiz oranları! 30.000 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?

Bankalarda son dakika mevduat faizi rekabeti: 32 günlük vadeli hesap faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Kasım ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük üstünlüğü risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır.
30.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
30.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları