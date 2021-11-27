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    • Ekonomi
    • 27.11.2021 12:29
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    • 27.11.2021 12:29
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    Bankalarda son dakika mevduat faizi rekabeti: 32 günlük vadeli hesap faiz oranları! 30.000 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?

    Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler amacıyla güzel haber geldi. Faiz oranları yükseldi, mevduat hesabının faiz getirisi arttı. Tasarruflarını Türk Lirası'nda değerlendirenler değişik bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. 30.000 TL'nin en yüksek aylık faiz getirisi ise 424,77 TL oldu. Vadeli mevduat hesaplarında, belirlenen süreden önce para çekilirse, (günlük faiz getirisi olan hesaplar hariç) vade bozulmuş olur ve herhangi bir faiz getirisi olmaz. Örneğin bir yıllık açılan bir vadeli mevduat hesabından bir yıl dolmadan para çekilirse, yatırılan ana para çekilebilir ancak, faiz kazancı olmaz.

    takvim.com.tr
    30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?

    Bankalarda son dakika mevduat faizi rekabeti: 32 günlük vadeli hesap faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Kasım ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük üstünlüğü risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır.

    30.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

    30.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

        30.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

        Vadeli Hesap Nasıl Açılır?

        Müşterisi olunmayan bir bankadan vadeli hesap açtırmak amacıyla şubeye gitmek gerekir.

        Vadeli hesap açtırmak istenildiğinde bankanın halihazırda müşterisi olanlar şubeye gitmeden internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden basitçe vadeli mevduat hesabı açtırabilir.

        Bazı bankalarda internet ve mobil bankacılık üzerinden açılan vadeli hesaplarda faiz seviyesi daha yüksektir.

        Vadeli Hesaptan Para Çekme

        Vadeli mevduat hesaplarında, belirlenen süreden önce para çekilirse, (günlük faiz getirisi olan hesaplar hariç) vade bozulmuş olur ve herhangi bir faiz getirisi olmaz. Örneğin bir yıllık açılan bir vadeli mevduat hesabından bir yıl dolmadan para çekilirse, yatırılan ana para çekilebilir ancak, faiz kazancı olmaz.
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        Haberler Ekonomi Bankalarda son dakika mevduat faizi rekabeti: 32 günlük vadeli hesap faiz oranları! 30.000 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?
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