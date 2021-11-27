1 gün içinde başvuran anında alacak: Ziraat Bankası bu otomobilleri yarı fiyatına satıyor! Yüzde 6'sı peşin...

İhale bitiş saatine 30 dakikadan az bir vakit kala yeni bir öneri verilmesi ya da sahip olunan bir önerinin arttırılması halinde, ihale bitiş saati, otomatik olarak 30 dakika daha uzatılacaktır. Son 30 dakika içerisinde diğer öneri gelmemesi halinde ihale sona erecek ve en yüksek öneriyi veren müşteri, ihaleyi kazanmış olacaktır.