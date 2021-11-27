1 gün içinde başvuran anında alacak: Ziraat Bankası bu otomobilleri yarı fiyatına satıyor! Yüzde 6'sı peşin...

Ziraat Bankası vasıta satış ekranı üstünden duyurdu. Kamu bankası doğrultusundan yayınlanan vasıta satış ekranı üstünde birtakım arabalar amacıyla ihale vaktinin 1 gün sonra biteceği bildirildi. Arabaları satın alabilmek isteyenlerin vakit bitmeden öneri vermesi gerekiyor. Ziraat bankasının 2. el icralık otomobil İnternet sitesinde ihaleye girmek dilediğiniz araca ait muhammen bedelinin en az %6'sını bankaya yatırmanız gerekmektedir. Araç bedelinin %6 oranının banla şubesine yatıran vatandaş 2. el vasıta satış şartnamesini imzalanması gerekmektedir.
E-İHALE NASIL YAPILACAK?
Herhangi bir vasıta amacıyla öneri verildiği anda, o vasıta amacıyla banka doğrultusundan tespit edilen ihale vakti işlemeye başlayacaktır. İhale amacıyla kalan vakit ve o araca öneri geldiği, internet sayfamızda bütün müşteriler doğrultusundan görülebilecektir. İhale vakti içerisinde, öneri vermek isteyen müşteriler, yukarıda belirtiler başvuruları yaparak ihaleye katılabilir. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
İhale bitiş saatine 30 dakikadan az bir vakit kala yeni bir öneri verilmesi ya da sahip olunan bir önerinin arttırılması halinde, ihale bitiş saati, otomatik olarak 30 dakika daha uzatılacaktır. Son 30 dakika içerisinde diğer öneri gelmemesi halinde ihale sona erecek ve en yüksek öneriyi veren müşteri, ihaleyi kazanmış olacaktır.