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    • Ekonomi
    • 27.11.2021 10:22
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    • 27.11.2021 10:22
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    1 gün içinde başvuran anında alacak: Ziraat Bankası bu otomobilleri yarı fiyatına satıyor! Yüzde 6'sı peşin...

    Ziraat Bankası otomobil satışlarına resmi internet sitesi üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda yeni güncel ilanlar da yayınlanmış durumda. Araçlara öneri vermek amacıyla en yakın Ziraat Bankası Şubesi’ne başvurulması, aracın muhammen bedelinin % 6’sı tutarındaki teminatın yatırılması ve şubemizde doldurulacak Araç Satış Şartnamesi’nin her sayfasının imzalaması gerekmektedir. Herhangi bir vasıta amacıyla öneri verildiği anda, o vasıta amacıyla banka doğrultusundan tespit edilen ihale vakti işlemeye başlayacaktır. İhale için kalan vakit ve o araca öneri geldiği, internet sayfasında bütün müşteriler tarafından görülebilecektir.

    takvim.com.tr
    1 gün içinde başvuran anında alacak: Ziraat Bankası bu otomobilleri yarı fiyatına satıyor!

    Ziraat Bankası vasıta satış ekranı üstünden duyurdu. Kamu bankası doğrultusundan yayınlanan vasıta satış ekranı üstünde birtakım arabalar amacıyla ihale vaktinin 1 gün sonra biteceği bildirildi. Arabaları satın alabilmek isteyenlerin vakit bitmeden öneri vermesi gerekiyor. Ziraat bankasının 2. el icralık otomobil İnternet sitesinde ihaleye girmek dilediğiniz araca ait muhammen bedelinin en az %6'sını bankaya yatırmanız gerekmektedir. Araç bedelinin %6 oranının banla şubesine yatıran vatandaş 2. el vasıta satış şartnamesini imzalanması gerekmektedir.


    E-İHALE NASIL YAPILACAK?

    Herhangi bir vasıta amacıyla öneri verildiği anda, o vasıta amacıyla banka doğrultusundan tespit edilen ihale vakti işlemeye başlayacaktır. İhale amacıyla kalan vakit ve o araca öneri geldiği, internet sayfamızda bütün müşteriler doğrultusundan görülebilecektir. İhale vakti içerisinde, öneri vermek isteyen müşteriler, yukarıda belirtiler başvuruları yaparak ihaleye katılabilir. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    İhale bitiş saatine 30 dakikadan az bir vakit kala yeni bir öneri verilmesi ya da sahip olunan bir önerinin arttırılması halinde, ihale bitiş saati, otomatik olarak 30 dakika daha uzatılacaktır. Son 30 dakika içerisinde diğer öneri gelmemesi halinde ihale sona erecek ve en yüksek öneriyi veren müşteri, ihaleyi kazanmış olacaktır.

        BURADA BELİRTİLEN FİYATIN ÜZERİNE KDV EKLENECEK Mİ?

        Bankamız KDV Mükellefi olmadığından satış bedeline KDV ek edilmeyecektir.

        1 gün sonra bitiyor

        Bazı vasıtaların 1 gün sonra ihale vakitleri dolmuş olacak.

        MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI MİNİBÜS (CA TEK KATLI) 155.000 TL

        MAN OTOBÜS 374.000 TL

        NEOPLAN CITYLİNER OTOBÜS 2+2 420.000 TL

        VOLKSWAGEN CRAFTER 16+1 ELWB163 MIDLINE 210.000 TL

        Ziraat bankasının 2. el icralık otomobil İnternet sitesinde ihaleye girmek dilediğiniz araca ait muhammen bedelinin en az %6'sını bankaya yatırmanız gerekmektedir. Araç bedelinin %6 oranının banla şubesine yatıran vatandaş 2. el vasıta satış şartnamesini imzalanması gerekmektedir.

        Bu prosedür ardından nüfus cüzdanınız ile eş güdümlü yatırmış olduğunuz teminat dekontuna istinaden size araca öneri verme hakkı doğar. Teklif verme hakkını kullanabilmeniz amacıyla ise https://e-aracsatis.ziraatbank.com.tr/login.intengo sistem giriş şifrenizi bankadaki alakalı memur cep telefonunuza gönderir.

        Sisteme girdikten sonra verilerinizin yeniden güncellenmesi istenilir. Kişisel veriler güncellemesi gerçekleştirdikten sonra vasıta ihale ekranına giderek en az TL çoğaltmak kaydı ile satış ihalesine katıla bilirsiniz.

        4 günlük ihale zamanı zarfında vermiş olduğunuz rakamı geride bıraktığımız olmazsa ihaleyi kazanmış olursunuz ve aracın satıldığı il ilçedeki banka üzerindeki adreste yer alan şubeden satın alma prosedürünü alttaki belgeler ile sağlamış olursunuz.
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        Haberler Ekonomi 1 gün içinde başvuran anında alacak: Ziraat Bankası bu otomobilleri yarı fiyatına satıyor! Yüzde 6'sı peşin...
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