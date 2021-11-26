Türkiye'nin helikopter motoruyla ilgili TEI müjdeyi verdi: Haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz

TEI, 2010'lu yılların başında ön çalışmaları yapılan ve 2014 yılında imzalanan 'Yerli Kara Şahin' üretme projesinde, 50'nci helikopter motorunu teslime hazır hale getirdi.
'Genel Maksat Helikopter' olarak da bilinen Skorsky helikopter motoru T700'ün tamamlanışı, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI Yönetim Kurulu Üyeleri ve TEI çalışanlarının katıldığı tören ile kutlandı.
"PANDEMİ DÖNEMİNDE BİLE HİÇBİR GECİKME OLMADAN TESLİM ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"
Törende konuşmasını gerçekleştiren TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Şu anda teslimini yapmakta olduğumuz T700-TEI-701D motoru, T700 motoru olarak biliniyor. Skorsky helikopterlerinin 2 bin beygirlik bir motoru, ama Türkiye'de 'Yerli Kara Şahin' diye de biliniyor. Bu motoru 2018'den bugüne üretiyoruz. Bugün 50'ncisini teslim etme gururunu yaşadığımız rakamlara ulaştık. Şu anda bizim ürettiğimiz, motor seri isim plakası bize ait olan 50'nci motorumuz. General Electric bize lisanslı üretim hakkı verdi, üretiyoruz. Motorun bütün sorumluluğu da bize ait. Sözleşme bittiğinde bütün motorları teslim ettiğimiz zaman 25 yıl boyunca bu motorların bakım ve onarımından da biz sorumlu olacağız. Proje kapsamında toplamda 236 adet motor üretme yükümlülüğümüz var, bunu zaman ve takvime uygun olarak yerine getiriyoruz. 50'nci motor, anlaşmaya göre Kasım ayında teslim edilmesi gereken bir motordu ve sözleşmede olduğu gibi pandemi döneminde bile hiçbir gecikme olmadan teslim etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.
"ŞU AN İTİBARİYLE BU MOTORDAN 63 ADET ÜRETMİŞ DURUMDAYIZ"