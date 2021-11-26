Türkiye'nin helikopter motoruyla ilgili TEI müjdeyi verdi: Haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz

Akşit, "50'nci motorumuzun kabulü yapıldı, inşallah bu törenden sonra müşterimiz TAI'ye, Ankara'ya gönderilecek. Diğer motorlarımız da sırayla testlere giriyor. Şu an itibariyle 63 tane bu motordan üretmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.





"BUNLAR ADETTE KÜÇÜK, HACİMDE KÜÇÜK, KIYMETİ YÜKSEK ŞEYLER"

Konuşmasının devamında TEI olarak haftada bir helikopter motoru üretecek kapasiteye ulaştıklarını müjdeleyen Akşit, bu durumun havacılık sektöründe azımsanmaması gerektiğinin altını çizdi. Akşit, TEI ekibini kutladığı sözlerini şöyle sürdürdü: