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    • Ekonomi
    • 26.11.2021 08:58
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    • 26.11.2021 08:58
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    Milyonlar bekliyordu! O formül bayram ettirdi! Asgari ücrette son dakika TİSK ve TÜRK-İŞ teklifi! Kıdem tazminatında 11.000 TL müjdesi!

    Peş peşe açıklandı ve teklifler sunuldu! Milyonlar bekliyordu! O formül bayram ettirdi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek bir civarda olması konusu ile ilgili Türk-İş'le uzlaşı içerisinde olduklarını ifade etti. Yeni asgari ücretle eş güdümlü çalışma ve sosyal güvenlikte çoğu ödeme kalemi gibi tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu sene amacıyla 8 bin 651 lira olan kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak.

    takvim.com.tr
    Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Kıdem tazminatında 11.000 TL dönemi!

    Asgari ücret zammı kritik tarihin 1 Aralık bulunduğu açıklandı. Yeni asgari ücretle ve zamla eş güdümlü maaş, çalışma ve sosyal güvenlikte çoğu ödeme kalemi gibi tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Emeklilik hesabında da bu tarihlere dikkat! Bakan Bilgin, yeni senede geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden meydana gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonunca tespit edebileceğini anımsattı. Bakan Bilgin, ilk toplantının Bakanlık ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirileceğini ifade etti.

    ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR

    Emekli aylığı tabanı da her sene Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti çoğalan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geride bıraktığımız her tam sene amacıyla 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

    Bir seneden çoğalan süreler için de aynı miktar üstünden ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatı hesaplaması son ücret üstünden yapılır. Kıdem tazminatına temel olacak ücretin hesabında temel ücrete ek olarak çalışanlara sağlanan para, para ile ölçülmesi olası menfaatler de göz önüne alınır.

    Kıdem tazminatının senelik miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet senesi için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu kapsamda kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında ödenir.

    1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş tavanı da artacak. Bu sene amacıyla çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu sene amacıyla 11 bin 246 liraya çıkacak.

    DAHA ÇOK KİŞİ 65 YAŞ AYLIĞI ALACAK

    Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak.

    GSS primleri devlet doğrultusundan karşılananların adedi artacak. İşsizlik ödeneği tutarları artacak. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak. Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 25'ine kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.

        EMEKLİLİK HESABINDA TAVANA DİKKAT

        Emekliye ayrılma kararı alırken ya da 15 sene sigortalılık 3600 prim günü gibi yaş dışındaki emeklilik koşulunu tamamlayarak işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilmek amacıyla kıdem tazminatı taban ve tavanındaki artışları öneme almalı. Giydirilmiş ücreti kıdem tazminatı tavanını daha yüksek tazminat amacıyla Ocak ya da Temmuz'da dilekçe vermeleri emeklilikte üstünlük sağlar. Brüt ücreti asgari ücretten yüksek, kıdem tazminatı tavanından düşük olanların bu tarihi beklemesine lüzum bulunmuyor.

        BAKAN BİLGİN TAKVİMİ AÇIKLADI

        Bakan Bilgin, yeni senede geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden meydana gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonunca tespit edebileceğini anımsattı. Bakan Bilgin, ilk toplantının Bakanlık ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Türk-İş düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" eğitim seminerine katılan Bakan Bilgin, asgari ücret konusunu uzlaşıyla çözüme ulaştırmak istediklerini söyledi. Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret konusundaki tavrının çok açık olduğunu belirterek, "Emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üstünde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir civarda olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu hususta uzlaşma içerisindeyiz" diye konuştu.

        Prim borcu olmayan, derli toplu yatıran işyerlerine beyaz bayrak verileceğini ifade eden Bakan Bilgin, "Bu bayrağın üstünde 'Burada düzgün iş vardır, örgütlü iş vardır' yazacak. Kayıt dışılığı ortadan kaldırır. Kayıtsız iş yeri demek, toplumun değerlerinden, emekten, vergiden çalan bir iş yeri demektir" dedi.

        ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI 1 ARALIK'TA

        Bakan Bilgin, toplantı çıkışında da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

        İSTEDİĞİMİZ RAKAM BELLİ

        Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda, "Makul bir rakamda buluşmak lazım" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Atalay,Asgari ücret konusunda rakam söylememeye gayret sarf ettiğini söyleyen Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Rakam söylüyorum ama kime söylüyorum? Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Cumhurbaşkanı biliyor ne söylediğimi. Allah da biliyor, kulun da bilmesi gerektiği zaman da söylerim. Öyle bir konu olduğu zaman kendimizi bağlıyoruz ve yönetimle oturup konuşuyoruz. Bundan iki dönem önce bir rakam söyledim. O dönem 70 lira noksan para verdiler" dedi. Atalay "Makul bir rakamda buluşmak lazım" ifadesini kullandı.

            TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

            Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2022 yılı asgari ücret çalışmalarına dair bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız" denildi Akkol "Bu yıl asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisinin farkındayız. Bu sebeple, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması.

            Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz.
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            Haberler Ekonomi Milyonlar bekliyordu! O formül bayram ettirdi! Asgari ücrette son dakika TİSK ve TÜRK-İŞ teklifi! Kıdem tazminatında 11.000 TL müjdesi!
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