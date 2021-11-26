Hepsinde patlama yaşanacak! Yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, AGİ, evde bakım parası, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı...

2022 senesinde asgari ücrete en az yüzde 30'nin üstünde zam yapılması bekleniyor. Bunun dışında asgari ücrete direkt olarak destek ödemelerinin olması da gündemde. Ocak ayında asgari ücretin yanısıra memur maaşları da artacak. Asgari ücretin yükselmesiyle eş güdümlü vatandaşlara ödenen derli toplu destek ödemeleri de yükselecek. Öte yandan milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.
KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR
Emekli aylığı tabanı da her sene Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti çoğalan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geride bıraktığımız her tam sene amacıyla 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.
1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş tavanı da artacak. Bu sene amacıyla çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu sene amacıyla 11 bin 246 liraya çıkacak.
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YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK!
Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak.
GSS primleri devlet doğrultusundan karşılananların adedi artacak. İşsizlik ödeneği tutarları artacak. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak. Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 25'ine kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.