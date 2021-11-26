Hepsinde patlama yaşanacak! Yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, AGİ, evde bakım parası, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı...

KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR

Emekli aylığı tabanı da her sene Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti çoğalan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geride bıraktığımız her tam sene amacıyla 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş tavanı da artacak. Bu sene amacıyla çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu sene amacıyla 11 bin 246 liraya çıkacak.

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