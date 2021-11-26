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    • Ekonomi
    • 26.11.2021 10:12
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    • 26.11.2021 10:12
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    Hepsinde patlama yaşanacak! Yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, AGİ, evde bakım parası, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı...

    Alayına zam yapılacak! AGİ, evde bakım parası, yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 2022 senesinde asgari ücretin ve memur maaşlarının zamlanmasının sonrasında ödenen çoğu destek tutarı da değişecek. Örnek vermek gerekirse, asgari ücretin yükselmesi ile eş güdümlü kıdem tazminatı taban tavan ücreti de değişecek. Taban ücret asgari ücret teşhis komisyonunda belirlenecek olan brüt maaş tutarı bağlamında artacak. Ocak 2022'de artacak olan devlet takviyeleri hangileri olacak? Kimler kaç TL alacak?

    takvim.com.tr
    Yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, AGİ, evde bakım parası, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı...

    2022 senesinde asgari ücrete en az yüzde 30'nin üstünde zam yapılması bekleniyor. Bunun dışında asgari ücrete direkt olarak destek ödemelerinin olması da gündemde. Ocak ayında asgari ücretin yanısıra memur maaşları da artacak. Asgari ücretin yükselmesiyle eş güdümlü vatandaşlara ödenen derli toplu destek ödemeleri de yükselecek. Öte yandan milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.

    KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR

    Emekli aylığı tabanı da her sene Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti çoğalan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geride bıraktığımız her tam sene amacıyla 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

    1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş tavanı da artacak. Bu sene amacıyla çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu sene amacıyla 11 bin 246 liraya çıkacak.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz


    YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK!

    Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak.

    GSS primleri devlet doğrultusundan karşılananların adedi artacak. İşsizlik ödeneği tutarları artacak. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak. Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 25'ine kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.

        AGİ'DE ARTACAK

        Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.

        AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. işçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor. Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.

        İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTACAK!

        İşsizlik maaşı asgari ücret ile eş güdümlü artacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden işsizlik maaşı alanların aldıkları ücret prim ödemelerine göre yapılır. Bu kapsamda 2021 senesinde en az 1420 TL ödenir. 2021 senesinde işsizlik maaşı ilaveten 2840 TL ile tavan ücretiyle ödendi. İşsizlik maaşının asgari ücretle eş güdümlü 1600 TL 1700 TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

        ENGELLİ AYLIĞI ARTACAK!

        Engelli aylığı, yaşlılık ödemeleri gibi derli toplu olarak ödenen desteklere de Ocak ayında zam alacak. Bu ödemelere 6 aylık Aralıklarla belli artış oranlarıyla zam yapılır.
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        Haberler Ekonomi Hepsinde patlama yaşanacak! Yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, AGİ, evde bakım parası, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı...
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