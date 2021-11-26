Gözler oradaydı! Peş peşe açıklandı! İhtiyaç sahibi ve çocuğu okuyan tüm vatandaşlara Bakanlık tarafından 1248 TL ödeme yapılıyor!

Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan sağlanan SED yardımının akıbeti merak hususu oldu. İhtiyaç sahibi ailelere verdiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri maaş ödemesi değildir. Bu yardım, ailenin ekonomik koşullarını tedavi çabalarını desteklemek ve bu süreçte çocukların zarar görmemesini sağlamak amacıyla verilir. Peki SED yardımı yattı mı? İşte detaylar...
SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
SED müracaatı e -devlet üzerinden yapılır. Hem de İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor. Dilekçe, T.C. Kimlik Numarası beyanı, gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi, İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler talep edilir.
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SED YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek amacıyla koşullar;
-Haklarında bakım önlemi kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi ya da yakınları yanına verilecek çocuklar.
-Bakım önlem kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna ya da eğitimlerine devam eden ya da bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç hale düşecek olan gençler.