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    • Ekonomi
    • 26.11.2021 11:32
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    • 26.11.2021 11:40
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    Gözler oradaydı! Peş peşe açıklandı! İhtiyaç sahibi ve çocuğu okuyan tüm vatandaşlara Bakanlık tarafından 1248 TL ödeme yapılıyor!

    Kasım ayının sonlarının ile SED yardımının yatıp yatmadığı merak hususu oldu. SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan gereksinim sahibi ailelere sağlanıyor. SED müracaatı e-Devlet üzerinden alınıyor. SED: Çocuklarının esas gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük civarda dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendisine yeterli duruma gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi hedefiyle geçici bir vakit verdiği ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir. İşte SED yardımı ödemeleri detayları...

    takvim.com.tr
    İhtiyaç sahibi ve çocuğu okuyan tüm vatandaşlara Bakanlık tarafından 1248 TL ödeme!

    Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan sağlanan SED yardımının akıbeti merak hususu oldu. İhtiyaç sahibi ailelere verdiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri maaş ödemesi değildir. Bu yardım, ailenin ekonomik koşullarını tedavi çabalarını desteklemek ve bu süreçte çocukların zarar görmemesini sağlamak amacıyla verilir. Peki SED yardımı yattı mı? İşte detaylar...

    SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    SED müracaatı e -devlet üzerinden yapılır. Hem de İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor. Dilekçe, T.C. Kimlik Numarası beyanı, gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi, İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler talep edilir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    SED YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek amacıyla koşullar;

    -Haklarında bakım önlemi kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi ya da yakınları yanına verilecek çocuklar.

    -Bakım önlem kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna ya da eğitimlerine devam eden ya da bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç hale düşecek olan gençler.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç hale düşecek olanlardan haklarında bakım önlemi kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ya da yakınları doğrultusundan bakılabilecek çocuklar.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık ya da kaza geçirerek belirli bir vakit kendisinin ve geçindirmekle yükümlü olduğu aile fertlerinin esas gereksinimlerini karşılayamayacak halde olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren hallerle karşılaşan ya da vefat eden bireylerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve araştırma neticesi makul görülenler desteklenmektedir.

        SED YARDIM BAŞVURU EKRANI

        SED ÖDEMESİ NEDİR?

        Çocuklarının esas gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük civarda dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendisine yeterli duruma gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi hedefiyle geçici bir vakit verdiği ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Peş peşe açıklandı! İhtiyaç sahibi ve çocuğu okuyan tüm vatandaşlara Bakanlık tarafından 1248 TL ödeme yapılıyor!
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