Gözler oradaydı! Peş peşe açıklandı! İhtiyaç sahibi ve çocuğu okuyan tüm vatandaşlara Bakanlık tarafından 1248 TL ödeme yapılıyor!

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç hale düşecek olanlardan haklarında bakım önlemi kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ya da yakınları doğrultusundan bakılabilecek çocuklar.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık ya da kaza geçirerek belirli bir vakit kendisinin ve geçindirmekle yükümlü olduğu aile fertlerinin esas gereksinimlerini karşılayamayacak halde olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren hallerle karşılaşan ya da vefat eden bireylerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve araştırma neticesi makul görülenler desteklenmektedir.

SED YARDIM BAŞVURU EKRANI