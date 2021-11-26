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    • Ekonomi
    • 26.11.2021 12:46
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    • 26.11.2021 12:46
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    Bitcoin neden düşüyor? 26 Kasım Bitcoin son dakika yorumlar! Coinler ne zaman yükselecek? Bitcoin haberleri son dakika...

    Kripto para piyasalarında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arama motorlarında 'Bitcoin neden düşüyor son dakika? 26 Kasım kripto paralar neden düşüyor?' Sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrasında bazı kripto para birimlerinin neden düştüğü merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor? 26 Kasım Bitcoin son dakika yorumlar! Coinler ne zaman yükselecek? Bitcoin haberleri son dakika...

    Bitcoin bugün ani bir düşüşe geçti. Vatandaşlar Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüşün temel sebebini araştırıyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor son dakika? 26 Kasım kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi? BTC son dakika yorumlar!

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Bitcoin'in fiyatı 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar seviyesini test ederek rekor kırmasının ardından Çin ve ABD'den gelen yaptırım haberleri ve kâr realizasyonlarının etkisi ile 55.300 dolar seviyesine kadar geriledi.

    ANLIK BİTCOİN FİYATI!

    1 BTC = $ 55.162,7 (-2.450,2) ( -4,25%)

    10 Kasım tarihinde 69 bin dolar ile zirve seviyesini gören Bitcoin 15 gündür düşüşünü sürdürerek 56 bin dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Bitcoin ile beraber alt-coin diye tabir edilen diğer kripto paralar için de kayıp büyük oldu.

        HİNDİSTAN'DA KRİPTO PARA KARŞITI HAMLE

        Dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi konumunda olan Hindistan'da, Kış Sezonu'nda ele alınacak 'Kripto Para ve Resmi Dijital Para Düzenleme Yasası 2021' adı ile hazırlanan tasarı ile kripto para birimlerinin yasaklanma ihtimali kuvvetleniyor. Kış Sezonu oturumları 29 Kasım - 23 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

        Hindistan Başbakanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bitcoin'in genç nesil için tehdit oluşturduğunu dile getirmişti. Hindistan yaklaşık olarak 15-20 milyon arasında kripto para yatırımcısı olduğu ve bunların elinde 5,9 milyar dolar tutarında kripto para bulunduğu tahmin ediliyor.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin neden düşüyor? 26 Kasım Bitcoin son dakika yorumlar! Coinler ne zaman yükselecek? Bitcoin haberleri son dakika...
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