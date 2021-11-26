Bitcoin neden düşüyor? 26 Kasım Bitcoin son dakika yorumlar! Coinler ne zaman yükselecek? Bitcoin haberleri son dakika...

Bitcoin bugün ani bir düşüşe geçti. Vatandaşlar Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüşün temel sebebini araştırıyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor son dakika? 26 Kasım kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi? BTC son dakika yorumlar!
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Bitcoin'in fiyatı 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar seviyesini test ederek rekor kırmasının ardından Çin ve ABD'den gelen yaptırım haberleri ve kâr realizasyonlarının etkisi ile 55.300 dolar seviyesine kadar geriledi.
ANLIK BİTCOİN FİYATI!
1 BTC = $ 55.162,7 (-2.450,2) ( -4,25%)
10 Kasım tarihinde 69 bin dolar ile zirve seviyesini gören Bitcoin 15 gündür düşüşünü sürdürerek 56 bin dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Bitcoin ile beraber alt-coin diye tabir edilen diğer kripto paralar için de kayıp büyük oldu.