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    • Ekonomi
    • 26.11.2021 16:33
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    • 26.11.2021 16:41
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    2022 Asgari ücret görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Asgari ücret tahminleri! Son açıklamalar: Yeni yılda zam oranı net-brüt...

    2022 yılına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca asgari ücretli çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zam için görüşmelere başlayacağı tarihi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu. 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 lira 90 TL kuruş olarak belirlenmişti. Peki 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte son açıklamalarla birlikte asgari ücret tahminleri....

    2022 Asgari ücret görüşmeleri başladı mı?

    Son aylarda gündemden düşmeyen konulardan biri olan 2022 yılı asgari ücret görüşmeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 Asgari ücret görüşmelerinin ilkinin ne zaman gerçekleştirileceğini açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu. Peki; 2022 Asgari ücret görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte Asgari ücret tahminleri, son açıklamalar, yeni yılda zam oranı net-brüt...

    2022 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Bilgin,"Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" dedi.

    ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE NELER DEĞİŞECEK?

    *İşsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.

    *Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artacak.

    *İş göremezlik ödeneği artacak.

    *Yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

    2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    2022 Asgari ücret için 4 farklı hesaplama yapıldı. Geçmiş senelerde asgari ücret zam oranı belirlenirken enflasyonun ortalama yüzde 5-7 üzerinde belirlendiği yer alıyor. İlk olarak Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisi baz alındığında ve buna yüzde 5'lik refah payı eklendiğinde asgari ücretlinin bürüt maaşının 4.440 lirayı, net ücretin ise asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.485 lirayı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yapılan bir hesaplamada ise Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisine yüzde 7'lik bir refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4.480 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.540 lirayı geçeceği konuşuluyor.

    Üçüncü yapılan hesapta ise TÜİK'in son açıkladığı enflasyon rakamı baz alınıyor. Bu rakama yüzde 7'lik refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4530 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.580 lirayı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR

    Emekli aylığı tabanı da her yıl Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti artan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

    Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatı hesaplaması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında esas ücrete ek olarak çalışanlara sağlanan para, para ile ölçülmesi mümkün menfaatler de göz önüne alınır.

    Kıdem tazminatının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu kapsamda kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında ödenir.

    1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. Bu yıl için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu yıl için 11 bin 246 liraya çıkacak.

        DAHA ÇOK KİŞİ 65 YAŞ AYLIĞI ALACAK

        Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet tarafından karşılanması için aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok kişinin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması mümkün olacak.

        GSS primleri devlet tarafından karşılananların sayısı artacak. İşsizlik ödeneği tutarları artacak. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak. Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 25'ine kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.

        EMEKLİLİK HESABINDA TAVANA DİKKAT

        Emekliye ayrılma kararı alırken ya da 15 yıl sigortalılık 3600 prim günü gibi yaş dışındaki emeklilik koşulunu tamamlayarak işten ayrılanlar kıdem tazminatı almak için kıdem tazminatı taban ve tavanındaki artışları dikkate almalı. Giydirilmiş ücreti kıdem tazminatı tavanını geçenler daha yüksek tazminat için Ocak ya da Temmuz'da dilekçe vermeleri emeklilikte avantaj sağlar. Brüt ücreti asgari ücretten yüksek, kıdem tazminatı tavanından düşük olanların bu tarihi beklemesine gerek bulunmuyor.

        ASGARİ ÜCRETİ 15 KİŞİLİK KOMİSYON BELİRLEYECEK

        Edinilen son dakika haberlerine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

        Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

        TİSK: SÜRECİ TAMAMLAMAYA HAZIRIZ

        TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Komisyon'da görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazır olduklarını söyledi. Akkol, "Temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması. Çalışanların refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız.

        Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz. Asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz" dedi.
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