TÜİK TEFE TÜFE kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Memur ve emeklinin gözü bu verilerde!

Kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Aralık ayına sayılı günler kala vatandaşlar kasım ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2021 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte detaylar!
Kasım ayı enflasyon rakamları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Açıklanacak yeni enflasyon rakamı; kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak.
KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları 3 Kasım'da açıklanmıştı. Bu durumda Kasım ayı enflasyon rakamlarının Aralık ayının 3'ünde açıklanması bekleniyor.