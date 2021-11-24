Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yüzde 5'lik zam ve yüzde 7.01 enflasyon farkı! Emeklide en düşük maaş 3 bin 669 lirayı bulacak

    Türkiye'deki emekliler 2022 emekli maaşı ne kadar olacak ve zam tutarı kaç oranında olacak diye araştırmalar yaparken sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Memur emeklilerine Ocak’ta yüzde 5’lik zamma ilaveten yüzde 7.01 enflasyon farkı göründü. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş 3 bin 669 lirayı bulacak...

    Emekliye çifte zam

    Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak'ta çifte zam alacak.

    Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme ile Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı göründü.

    Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 6.72 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak.

        YÜZDE 11'İ AŞACAK
        Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak.

        Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.

        Buna göre Ocak artışı yüzde 12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 275 liradan yüzde 8.72'lik orana göre 3 bin 561 liraya çıkacak.
            Emekliye çifte zam
            Haberler Ekonomi Yüzde 5'lik zam ve yüzde 7.01 enflasyon farkı! Emeklide en düşük maaş 3 bin 669 lirayı bulacak
                SON DAKİKA