Son dakika: Altın neden düşüyor? Dolar neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım gram, çeyrek altın fiyatları düşecek mi?

Son günlerde yükselişte olan altın fiyatlarında bugün dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Altın yatırımı olanlar bu kapsamda fiyatlarda yaşanan düşüşün nedenini merak ederek uzman ve analist yorumlarını okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Dolar neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım gram, çeyrek altın fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları