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    • Ekonomi
    • 24.11.2021 17:25
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    • 24.11.2021 17:25
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    Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 25 Kasım benzin, motorin, LPG zam mı geldi?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin, motorin ve LPG fiyatlarıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam geldi. Peki, benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 25 Kasım benzin, motorin, LPG zam mı geldi? İşte il il son fiyatlar...

    Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

    Benzin, motorin, LPG fiyatıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam yapıldı. Peki, benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 25 Kasım benzin, motorin, LPG zam mı geldi? İşte detaylar...

    BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

    MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

    Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.

        LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

        LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükselecek.

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 25 Kasım benzin, motorin, LPG zam mı geldi?
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