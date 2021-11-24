Benzin, motorin, LPG fiyatıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam yapıldı. Peki, benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 25 Kasım benzin, motorin, LPG zam mı geldi? İşte detaylar...