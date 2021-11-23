Türk hazır giyimciler 30 bin alıcıyla buluşuyor

İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB), firmaları yurt dışındaki alıcılarla buluşturma hedefiyle kurduğu sanal platform İstanbul Fashion Connection (IFCO), hizmet vermeye hazır hale getirildi. İstanbul'un dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri olduğu yönündeki algıyı dijital kanallarda da güçlendirmek istediklerini vurgulayan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Bu hedef doğrultusunda İstanbul Fashion Connection'ı hazırlayarak sektörün hizmetine sunduk" dedi. Sanal bir platform olan İstanbul Fashion Connection'ın yaklaşık 30 bin uluslararası alıcı ile Türk ihracatçı firmalar arasında bir köprü olacağını anlatan Gültepe, "Platform sayesinde ihracatçı firmalarımızı en pratik yoldan ve en doğru alıcı grubu ile buluşturarak katma değerli ihracatımızın artmasına katkı sunacağız. İstanbul Fashion Connection'da ilk sanal fuar için kolları sıvadık. 6-9 Aralık'ta düzenleyeceğimiz sanal fuarımıza katılacak firmalarımızı dünyanın dört bir yanından alıcılar ile buluşturacağız" diye konuştu.