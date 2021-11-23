PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı…

PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir ve fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.PC İletişim ve Medya Hizmetleri Semaya Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu ve başvurusu onaylanınca yatırımcılar tarafından tüm detaylar merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. İşte ayrıntılar...