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    • Ekonomi
    • 23.11.2021 11:58
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    • 23.11.2021 11:58
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    PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı…

    Ekonomi gündeminde sıklıkla PC İletişim halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Pandemi nedeniyle halka arz için Semaya Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapan firmaların sayısı gitgide artıyor. Bu firmaların hangileri olduğu yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki PC İletişim halka arz eşit mi oransal mı olacak? PC İletişim ve Medya Hizmetleri borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    PC İletişim halka arz ne zaman?

    PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir ve fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.PC İletişim ve Medya Hizmetleri Semaya Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu ve başvurusu onaylanınca yatırımcılar tarafından tüm detaylar merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. İşte ayrıntılar...

    PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    PC İletişim Ve Medya Hizmetleri 24-25 Kasım tarihlerinde talep toplayacak.

    PC İletişim halka arzı tamamen eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirecek. PC iletişim eşit dağıtımla gerçekleştiği için tüm banka ve kurumlardan katılım sağlanabilmektedir.

    Halka arz 9.50 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması durumunda halka arzın büyüklüğü 109.161.261 TL olacak. Şirketin sermayesinin 9.950.000 TL arttırılarak 45.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 1.540.659 TL nominal ortak satışla 11.490.659 TL hisse senedi satışa sunulacak.

        PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ ŞİRKETİ HAKKINDA

        PC İletişim'in çatısı altındaki şirketler medya hizmetleri, reklamcılık, reklamların yayımlanacağı tüm mecraların müşteriler için rezerve edilmesi, satın alınması, kiralanması, üçüncü kişilere satılması, her nevi televizyon programlarını alıp satmak, içerik iş birliklerinde bulunmak, promosyon, baskı hizmetleri gibi tanıtım hizmetlerinin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaktadır.
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        Haberler Ekonomi PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı…
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