İşsizlik maaşı hesaplama 2021! İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nereden yapılıyor? Başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışan ve kendi istediği dışında işsiz kalan vatandaşlar başvuru yaparak işsizlik maaşı almaya hak kazanabiliyor. Tabii bunun için diğer şartların da yerine gelmiş olması gerekiyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,