Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon, Gittigidiyor indirimleri kaç gün sürecek? Black Friday, Kara Cuma, Efsane Cuma kampanyaları ne zaman bitecek?

İlk kez 1961 yılında yılında ABD'de ortaya çıkan Black Friday daha sonra tüm dünyada yaygınlaştı. Bazı ülkelerde Efsane Cuma, Kara Cuma diye geçse de Black Friday en bilinen adıdır. Büyük marka ve mağazalar Black Friday zamanı kaçırılmayacak kampanyalara imza atıyor. Her yıl kasım ayında gerçekleştirilen Black Friday 2021 yılında da merakla bekleniyordu. Peki Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon indirimleri ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Black Friday, Kara Cuma, Efsane Cuma kampanyaları ne zaman bitecek? Hangi mağazalar indirime girdi?
HEPSİBURADA EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Hepsiburada indirimleri başladı. Online alışveriş sitesi Hepsiburada'da özellikle teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım'da başladı ve 26 Kasım'da sona erecek.
TRENDYOL EFSANE GÜNLER İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan online sitesi Trendyol 'Efsane Günler' kampanyasını başlattı. İndirimler 23- 26 Kasım 2021 tarihleri arasında devam edecek.
N11 KASIM İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHLER ARASINDA?
N11 Kasım indirimleri de 24-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
AMAZON GÜLÜMSETEN CUMA FIRSATLARI NE ZAMAN?
Amazon Türkiye Kara Cuma kampanyasını Gülümseten Cuma Fırsatları olarak duyurdu. 14 Kasım'da başlayan indirimler 29 Kasım tarihine kadar devam edecek. Gülümseten Cuma Fırsatları süresince müşterilere geniş bir ürün yelpazesi, yüzde 60'a varan indirimler ve birçok avantaj sunulacak. Binlerce üründe uygun fiyatlar, ücretsiz ve hızlı kargo seçenekleri bulunacak.
GİTTİGİDİYOR SÜPER CUMA
GittiGidiyor Kara Cuma kapsamındaki kampanyasını geleneksel "Süper Cuma" olarak duyurdu. "Süper Cuma" kampanyası 25 Kasım saat 12.00'den 26 Kasım 23.59'a kadar sürecek. Cep telefonundan bilgisayar ve tablete, ev dekorasyondan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarkete kadar onlarca farklı kategoride milyonlarca ürün, sepette sağlanan büyük fiyat avantajlarıyla birlikte tüketicilere sunuluyor.