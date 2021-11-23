Otomobil sahipleri Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından Benzin, motorin ve LPG ile ilgili bir zam açıklamasının yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL oldu? Benzin, motorin ve LPG'ye zam gelecek mi? İşte merak edilenler...

BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. LPG'ye 70 kuruş, benzin ve motorine 90 kuruş civarı zam geleceği iddialar arasında yer alıyor.