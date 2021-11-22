Ziraat Bankası kredi Kartı limiti nasıl arttırılır? Ziraat Bankası nakit avans limiti arttırma işlemi nerelerden yapılır?

Kredi Kartı Limit Arttırma

İnternet Bankacılığı ile Limit Arttırma

Şubelerden Limit Arttırma

SMS ile Limit Arttırma

Müşteri Hizmetleri ile Limit Arttırma

Bu yöntemlerden size en uygun olanını tercih ederek limitinizi rahatlıkla yükseltebilirsiniz.

Limit neye göre belirlenir?

Bu limit, sizin gelir durumunuz ve kredi notunuza göre belirlenir. Bankanın sizin için belirlediği limit aynı bankadan iki kart sahibi olsanız da değişmez. İki kartın toplam limit tutarı yine bankanın belirlediği sınırda olur. Kredi kartı limitini belirlerken banka öncelikle sizin gelir durumunuza bakar.