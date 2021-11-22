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    • Ekonomi
    • 22.11.2021 16:12
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    • 22.11.2021 16:12
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    Milyonlarca çalışana güzel haber: İstifa edip... Başvuran hemen aldı! Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti...

    Milyonlarca çalışanın merak ettiği soruların başında, istifa edilmesi durumunda tazminatını alıp alamayacağı geliyor. Senelerce verilen emeğin tezahürü olan birikmiş tazminatını alamama fikri çoğu çalışanın iş değiştirmesini engelliyor. Kıdem tazminatına hak kazanmanız amacıyla aynı işverene bağlı olarak en az 1 sene çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Bu anlamda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, çok mesai ücreti amacıyla mühim bir karar geldi. Peki istifa edildiği taktirde tazminat hakkı yanar mı? Tazminat hangi şartlarda alınır? İşte cevabı...

    takvim.com.tr
    Milyonlarca çalışana güzel haber: İstifa edip... Başvuran hemen aldı!

    İşini değiştirmek ya da memnun olmadığı bundan dolayı istifa etmek isteyenlerin aklına ilk gelen soru tazminat hakkımı alabilir miyim oluyor. Uzun senesinin emeği olan tazminat hakkını alamama korkusuyla bir çok birey ya işini değiştiremiyor ya da memnun olmadığı durumda çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Bu anlamda Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Başvuranlar haklarını aldı. Çalışanlar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, çok mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, senelik izin ücreti ve ödenmeyen ücret alacaklarını faizi ile eş güdümlü aldı. Kıdem tazminatına hak kazanmanız amacıyla aynı işverene bağlı olarak en az 1 sene çalışmış olmanız gerekmektedir. Peki istifa etseniz de tazminat alabilir misiniz?

    İSTİFA DURUMUNDA TAZMİNAT ALINIR MI?

    Kıdem tazminatı almak amacıyla kendi heves ve kusurunuz dışında çıkartılmanız lazım. Bu gerçekleşirse tazminat alırsınız. Bunun dışında 10 senenin dolması tazminat kazandırmıyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    İSTİFA ETSENİZ DE TAZMİNATINIZI ALABİLECEĞİNİZ DURUMLAR

    Ancak istifa ederek tazminat alabilmenin birtakım istisnaları var.

    1999 evveli sigortalıysanız 3600 gün şartıyla tazminat alabilirsiniz.

    Askere giderken tazminatınızı alabilirsiniz.

    Emeklilik amacıyla istifa ettiğinizde tazminat alabilirsiniz.

    Ayrıca kadınlar şayet evliliklerinin üzerinden 1 sene geçmemişse istifa ederek tazminat alabiliyorlar.

    İş Kanunu madde 24'te sıralanan haklı fesih şartları da istifaya tazminat kazandırıyor.

    KIDEM TAZMİNATI İÇİN EMSAL KARAR VERİLDİ

    Beton mikser operatörü olarak çalıştıkları inşaat şantiyesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin düşük yatırıldığını, geçmiş dönem ücretlerinden kesintiler yapıldığını öne süren ve bunların ödenmediğini işveren temsilcisine dile getiren işçi ve 4 arkadaşı kapı önüne konuldu. İşçiler önce başka bir şehirdeki şantiyede görevlendirildi.

    Görev yerlerinin keyfi olarak değiştirildiğini söyleyen 5 işçi, istifa etti. İşveren ise devamsızlık tutanağı düzenleyerek 5 işçiyi tazminatsız çıkardı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, hak aradıkları için kapı önüne konulduklarını öne sürdü. Her gün 07.30'dan gece 23.00-24.00 saatlerine kadar Cumartesi ve Pazar günleri ile genel tatiller dahil olmak üzere devamlı surette çalıştığını dile getirdi. Davacı işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ve ödenmeyen ücret alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etti. Davalı şirket sahibi ise davacının çalıştığı santralin kaldırılması neticesinde işçilerin başka bir kentteki tesise geçirildiğini, davacının birkaç arkadaşı ile yeni yerdeki görevlerine gelmediklerinin tutanak altına alındığını iddia etti. Tarafları dinleyen Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

        İşçilerin görev yerlerinin keyfi olarak değiştirilemeyeceğinin altı çizilen Yargıtay kararında; "Şantiyede çalışan davacının başka bir kentteki şantiyeye nakledilmek istendiği, davacının bunu kabul etmemesi üzerine de davalı işverence işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Davacının işyerinin değişmesi işçi açısından aleyhe değişiklik olup, davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde, işverenin nakil yetkisinin olması, işveren tarafından bu değişiklik objektif nedenlerle ortaya konulamadığı sürece sonuca etki etmeyecektir. Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğunu ispat edemediğinden, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

        KIDEM TAZMİNATI KİMLERE VERİLİR?

        Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.
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