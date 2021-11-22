Hackerlardan Yemeksepeti ie ilgili flaş açıklama (Ekonomi haberleri)

Yaklaşık 8 ay önce siber saldırıya uğrayan Yemeksepeti'nin yeniden hacklendiği iddia edildi. Hackerlar, geçtiğimiz günlerde, Yemeksepeti'ndeki kullanıcı verilerini ele geçirdiklerini iddia etti, fidye istedi. Yemeksepeti ise yalanladı, "Veri ihlali yok" dedi. Şimdi hackerlardan yeni açıklama geldi. Rusya merkezli bir oluşum olduklarını belirten hackerlar, ellerinde 20 milyonun üzerinde kullanıcıya ait isim, soyisim, telefon numarası, açık adres, adres tarifi ve kredi kartlarının ilk ve son dört hanelerine ait bilgilerin bulunduğu, bunların güncel veriler olduğu iddialarını tekrarladı. Yaklaşık 3 milyon lira karşılığı coin isteyen hackerlar; şirket bu talebi kabul etmezse, potansiyel alıcılarla görüşeceğini de ekledi. Hackerların şirkete tanıdıkları süre bugün doluyor.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ BÜYÜK

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Siemens Healthineers Türkiye tarafından Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme yapıldı. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, "Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü'nün verilerine göre son 30 yılda kansere bağlı ölüm oranı toplam yüzde 31 geriledi. En büyük düşüş ise akciğer kanserinde görüldü" dedi. Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel ise "Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'deki ortalamalar yılda 27 binden fazla insana akciğer kanseri teşhisi konulduğunu gösteriyor. İlk evrelerde yakalandığında uzun vadeli olumlu bir prognoza sahip olduğu biliniyor" diye konuştu.

TESLA YOLDA KALDI!

ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın elektrikli araçlarının mobil uygulama programında çıkan sorun, yüzlerce kişiyi mağdur etti. Telefon uygulamasını kullanan Tesla sahipleri, iki saat boyunca araçlarını çalıştıramadı. Araçlarını kullanamayan ve yolda kalan yaklaşık 500 kullanıcı, Tesla'ya şikayette bulundu. Yalnızca anahtar kart bulunduranlar aracını kullanabildi. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden Tesla'yı eleştiri yağmuruna tutarken; şirketin kurucusu Elon Musk aynı sorunun tekrar yaşanmaması için çalıştıklarını söyledi. Musk, açıklamasında, "Özür dileriz, bunun bir daha gerçekleşmemesini sağlamak için önlemler alacağız" dedi.

ELEKTAIRİK

Rolls-Royce, elektrikli uçak yaptı. 60 saniyede 3 bin metre yüksekliğe tırmanma rekorunu kırdı.

Uçakta 6 bin hücreli bir pil kullanılıyor.

Ulaştığı 623 kilometre hızla rekor kırıyor.

3 km mesafede 555.9 km hıza ulaşıyor.

Siemens'in uçağının rekorunu ikiye katlıyor.

599 KİŞİDE OLACAK

Ferrari, Icona serisinin yeni modeli Daytona SP3'ü görücüye çıkardı. Arka orta kısma monte edilmiş 829 beygir gücündeki V12 motora sahip araç, sıfırdan 100 kilometreye 2.86 saniyede çıkıyor. İtalya'da 599 adet üretilecek aracın fiyatı ise 2 milyon euro olarak duyuruldu. Teslimatlar önümüzdeki yılın sonunda başlayacak ve 2024'te tamamlanması bekleniyor.

OTOMOTİVCİLER KÂRINI KATLADI

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinin net kârı, yılın ilk 3 çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 96.4 artarak 9 milyar 446 milyon liraya ulaştı. 2021'in ilk 3 çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin 7'si söz konusu dönemi kârla, 1'i ise zararla kapattı. İlk 3 çeyrekte otomotiv satışları yüzde 56.3, öz kaynakları yüzde 55.3 ve aktifleri yüzde 26.7 artış gösterdi.

İLKE İMZA ATTI

Vakıf Katılım, dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi ile, işletmelere ticari mal ve hizmet alımlarından kaynaklı vadeli ödemelerini Vakıf Katılım garantörlüğünde yapabilme imkanı sunuyor. Alacaklı işletmeler de gelen dijital bakiyeyi vadesini beklemeden dilediği miktarda bölerek ödemelerini yapıyor. Genel Müdür İkram Göktaş, "Ürünle işletmelerin ödemelerini kolaylaştırıyoruz" dedi.

'100 ÜST DÜZEY KADIN YÖNETİCİ' LİSTESİNDE

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su Serpil Timuray, Yahoo Finance'ın uluslararası düzeyde hazırladığı, 'HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici' listesinde 37'nci sırada yer aldı. Listeye; önemli başarılara imza atan, cinsiyet eşitliği için çalışan liderler seçiliyor.

TÜRKSAT 5B TESLIM ALINDI

Tasarım, üretim ve test aşamaları başarıyla tamamlanan Türksat 5B uydusu, Fransa'da Airbus D&S tesislerinde düzenlenen törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok tarafından teslim alındı. SpaceX firması tarafından uzaya gönderilecek Türksat 5B uydusunun fırlatma hazırlıkları başlarken; gelecek ay uzaya gönderilecek Türksat 5B ile Türkiye'nin uydu veri iletişimi kapasitesi olan KA band kapasitesi 15 kat artacak.