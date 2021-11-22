Ek olarak 300 TL indirim müjdesi! Emeklilere, dullara, yetimlere SGK, SSK ve Bağkur'lulara 1.800 TL ödeme!

Maaş promosyon konusu resmiyete binmeden önce sadece çalışan memurların alabildiği hem de kurumların bankalarla yaptığı anlaşmalar ile çalışanların tamamını alamadığı bir ücretti. Bankaların çalışanların maaşlarının kendi bankalarına yatırılması ve işletilmesi hedefiyle kurumlarla yaptıkları sözleşmelerdir. Kurumlar çalışanların maaşlarını vatandaşlara ödenecek günden 3 gün önce bankaya yollaması ve bankanın bu parayı işletmesinden elde ettiği paradan çalışanlara dağıttığı bir ücrettir.
1.800 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:
Kampanya 24.05.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır. Emekli müşterilerimizin kampanya dönemi içerisinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.
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Emekli Maaşımı/Nakit Promosyonumu TEB'den Nasıl Alırım?
Yeni Emekli Olanlar/Olacaklar:
SGK ve Bağkur'dan emekli olacaklar, E-devlet'ten ya da SGK Müdürlükleri aracılığı ile dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde banka tercihini "Türk Ekonomi Bankası" olarak belirtmelidir.
Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde çalışmak istedikleri banka olarak "Türk Ekonomi Bankası"nı iletmelidir.
Emekli olup Maaşını TEB'e Taşımak İsteyen Emekliler
TEB Şubelerinden başvurmak için:
Size en yakın TEB Şubesine nüfus cüzdanınızla gelerek emekli maaşınızı kolaylıkla TEB'e taşıyabilirsiniz.