3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 yıl sonu yaklaşırken Ocak ayında meclise sunulması beklenen 3600 ek gösterge konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Pek çok meslek grubunu yakından ilgilendiren ve maaşların artmasını sağlayacak olan 3600 ek gösterge ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde yer alıyor.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayısız kişiyi yakından ilgilendiren ek gösterge hakkında konuştu; "Bu kapsamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.'' dedi.
Asgari ücret zammı konusunda da değinen Bakan Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." şeklinde konuştu.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKARSA KİMLERİ KAPSAYACAK?
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.