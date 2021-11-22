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    250 bin gence iş fırsatı

    3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyesinde artışın yanı sıra görevde yükselmenin de önünü açacak. 250 bin memurun emeklilik dilekçesini beklemeye alırken, yasanın çıkmasıyla gençlere kamuda iş fırsatı doğacak.

    250 bin gence iş fırsatı

    Hükümet 3600 ek gösterge düzenlemesini Ocak'ta Meclis'e getirmeye hazırlanırken, yaklaşık 250 bin memur emeklilik dilekçesini beklemeye aldı. Emekliliği hak eden yaklaşık 250 bin öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci hak kaybı yaşamamak için 3600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor. Düzenlemenin çıkmasıyla gençlere de iş fırsatı doğacak. Yeni gösterge; görev ücreti, emekli aylığı ve ikramiyesini artırdığı gibi, kamuda yükselmenin de önünü açacak. Memur- Sen'e göre; ikramiyeler 30 bin lira artacak. Emekli aylığı 750-bin 100 lira yükselecek, 3000 ek göstergedeki öğretmen maaşı aylık 107 lira artacak. Hazal ATEŞ

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    Haberler Ekonomi 250 bin gence iş fırsatı
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