Evde karton, plastik bardak paketleme işi başvuru şartları neler? Paketleme işi için başvurular nereden, nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Evde para kazanmak isteyen ya da mecvut gelirine ek kazanç sağlamak isteyenler paketleme işlerine yoğun ilgi gösteriyor. Gün içerisinde belirli saatlerde zaman ayırmanız yeterli oluyor. Peki herkes evde karton, plastik bardak paketleme işini yapabiliyor mu? İşte başvuru şartları...
EVDE KARTON, PLASTİK BARDAK PAKETLEME NASIL YAPILIR?
Başvuruda bulunmuş olduğunuz firma tarafından sizlere dönüş sağlayıp adres bilgilerinizi ister. Sonrasında adresinize gelerek sizinle tanışma imkanı sağlar.
Gerekli malzemeler:
Karton veya plastik bardak
Şeffaf ambalaj çantası
Paketlenmiş lastikler
Eldivenler
Ambalajlı bardakları koyabileceğiniz büyük kutu
Paketleme işi veren firma temsilcisi size bu ekipmanları verdikten sonra bardağı kaç parça şeklinde paketlemeniz gerektiğini söyleyecektir.
Firma tarafından gelen görevliler iş hakkında size bilgiler verecektir. Gerekirse getirdiği malzeme üzerinden bir kaç örnek göstererek işi size tarif edecektir. Ve muhakkak eldiven ile çalışmanızı isteyecektir. Genel olarak istenilen paketleme şekli ise,