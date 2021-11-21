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    • Ekonomi
    • 21.11.2021 16:33
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    • 21.11.2021 16:45
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    Evde karton, plastik bardak paketleme işi başvuru şartları neler? Paketleme işi için başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

    Boş zamanlarını çalışarak değerlendirmek ve ek gelir kazanmak isteyenler Evde karton, plastik bardak paketleme işi başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. En çok öğrenciler ve ev hanımları bu fırsatlara yoğun ilgi gösteriyor. Öğrenciler harçlıklarını çıkarırken ev hanımları da ekonomisine katkı sağlamak istiyor. Peki herkes bu işlere başvuru yapabiliyor mu? Firmalar neye göre işçi seçimi yapıyor? Paketleme işi için başvurular nereden, nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Evde karton, plastik bardak paketleme işi başvuru şartları neler?

    Evde karton, plastik bardak paketleme işi başvuru şartları neler? Paketleme işi için başvurular nereden, nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Evde para kazanmak isteyen ya da mecvut gelirine ek kazanç sağlamak isteyenler paketleme işlerine yoğun ilgi gösteriyor. Gün içerisinde belirli saatlerde zaman ayırmanız yeterli oluyor. Peki herkes evde karton, plastik bardak paketleme işini yapabiliyor mu? İşte başvuru şartları...

    EVDE KARTON, PLASTİK BARDAK PAKETLEME NASIL YAPILIR?

    Başvuruda bulunmuş olduğunuz firma tarafından sizlere dönüş sağlayıp adres bilgilerinizi ister. Sonrasında adresinize gelerek sizinle tanışma imkanı sağlar.

    Gerekli malzemeler:

    Karton veya plastik bardak
    Şeffaf ambalaj çantası

    Paketlenmiş lastikler
    Eldivenler
    Ambalajlı bardakları koyabileceğiniz büyük kutu
    Paketleme işi veren firma temsilcisi size bu ekipmanları verdikten sonra bardağı kaç parça şeklinde paketlemeniz gerektiğini söyleyecektir.

    Firma tarafından gelen görevliler iş hakkında size bilgiler verecektir. Gerekirse getirdiği malzeme üzerinden bir kaç örnek göstererek işi size tarif edecektir. Ve muhakkak eldiven ile çalışmanızı isteyecektir. Genel olarak istenilen paketleme şekli ise,

        EVDE PAKETLEME İŞİ NE KADAR KAZANDIRIR?

        Evde plastik bardak paketleme işi yapan bir firmanın fiyat politikası genellikle paket başına maliyettir. Her paket için yaklaşık 1.20 Türk Lirası ödüyorlar. 10 paket plastik bardak koyarsanız 12 TL alırsınız. 100 paket bardak takarsanız her gün 120 Türk Lirası kazanırsınız. Ayda 20 gün çalıştığınızı ve her gün 100 çift plastik bardak paketlediğinizi varsayarsak, işveren firma size her ay 2.400 Türk Lirası ödeyecektir. Bildiğiniz gibi, her gün ne kadar çok ambalaj yaparsanız, o kadar çok fırsat elde edersiniz. Tabii ki, bu maliyetler işveren firmaya göre değişebilir.

        Başvurular nasıl, nereden yapılır?

        Plastik bardak ambalajı sağlayan firmanın duyurusu için bu firmaların web sitelerine girebilirsiniz. Aynı zamanda daha hızlı bir şekilde evde plastik bardak paketleme işi başvuru yapmak için firmaları arayabilir veya mail atabilirsiniz. Alınan başvuruyu değerlendirdikten sonra işveren firma sizinle en kısa sürede iletişime geçecektir.
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        Haberler Ekonomi Evde karton, plastik bardak paketleme işi başvuru şartları neler? Paketleme işi için başvurular nereden, nasıl yapılıyor?
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