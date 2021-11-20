Son dakika faiz depremi: Uçuşa geçti! En yüksek faiz oranı yine değişti! 20 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?

Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz seviyesi değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar amacıyla yayılan faiz oranları yenilendi. Bankaların sağladığı vadeli mevduat hesabı faiz civarlarına sayfamızda yer verdik. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Kasım ayının ortasında bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, gereksinim ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar yine vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
Vadeli Hesap Faiz Oranları
Vadeli mevduat hesaplarında tüm bankalar için geçerli bir faiz oranı yoktur. Her banka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen asgari ve azami oranlar arasında olmak şartı ile farklı rakamlar sunabilir
40.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %17,25
Net Kazanç: 574,68 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz: %17,25
Net Kazanç: 574,68 TL
Burgan Bank
On Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 599,67 TL
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 599,67 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 566,36 TL
Odeabank
Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %16,75
Net Kazanç: 558,03 TL