Son dakika faiz depremi: Uçuşa geçti! En yüksek faiz oranı yine değişti! 20 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?

Çeyiz Hesabı: Devlet destekli bir vadeli mevduat hesabı olan çeyiz hesabında uzun süreli bir birikim amaçlanır. Belirlenen şartlar sağlandığında, elde edilen faiz getirisinin yanı sıra devlet katkısı da birikime eklenir. Çeyiz hesabı hakkında detaylı bilgi almak için çeyiz hesabı sayfamızı ziyaret edin.

Hoş Geldin Vadeli Hesap: Bankaların ilk defa vadeli mevduat hesabı açtıran müşterilerine sunduğu hoş geldin vadeli hesaplarında faiz oranları normalden yüksektir.

Birikim Hesabı: Birikim hesabı olarak bilinen vadeli mevduat hesaplarında vade süresi bir gündür. Yatırdığınız para günlük olarak işlem görür ve günlük faiz getirisi sağlar. Birikim hesabında daha uzun süreli vadeli hesaplara göre faiz oranları daha düşüktür; ancak günlük faiz getirisi sebebiyle para istenildiği zaman çekilebilir.