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    • Ekonomi
    • 20.11.2021 14:49
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    • 20.11.2021 14:49
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    Son dakika faiz depremi: Uçuşa geçti! En yüksek faiz oranı yine değişti! 20 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?

    Son dakika faiz depremi: 20 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları kişilerin gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda Merkez Bankası faiz kararından sonra 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz seviyesi yüzde 18.00 dolaylarına çıktı. Bu anlamda bankada 40.000 TL'niz varsa ve bunu 32 günlük mevduat hesabınıza yatırırsanız aylık 599 TL'lik ek para alabilirsiniz. Ayrıca riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin amacıyla en en uygun yatırım aracı olacaktır.

    takvim.com.tr
    Son dakika faiz depremi: Uçuşa geçti! En yüksek faiz oranı yine değişti!

    Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz seviyesi değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar amacıyla yayılan faiz oranları yenilendi. Bankaların sağladığı vadeli mevduat hesabı faiz civarlarına sayfamızda yer verdik. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Kasım ayının ortasında bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, gereksinim ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar yine vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

    Vadeli Hesap Faiz Oranları

    Vadeli mevduat hesaplarında tüm bankalar için geçerli bir faiz oranı yoktur. Her banka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen asgari ve azami oranlar arasında olmak şartı ile farklı rakamlar sunabilir

    40.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

    Anadolubank

    Renkli Hesap

    Faiz: %17,25

    Net Kazanç: 574,68 TL

    Alternatif Bank

    VOV Hesap

    Faiz: %17,25

    Net Kazanç: 574,68 TL


    Burgan Bank

    On Hesap

    Faiz: %18,00

    Net Kazanç: 599,67 TL

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    ING

    E-Turuncu Hesap

    Faiz: %18,00

    Net Kazanç: 599,67 TL

    Fibabanka

    Kiraz Hesap

    Faiz: %17,00

    Net Kazanç: 566,36 TL

    Odeabank

    Oksijen Dinamik Hesap

    Faiz: %16,75

    Net Kazanç: 558,03 TL

        CEPTETEB

        Marifetli Hesap

        Faiz: %15,00

        Net Kazanç: 499,73 TL

        Enpara.com

        Vadeli Hesap

        Faiz: %12,50

        Net Kazanç: 416,44 TL

        Garanti BBVA

        E-Vadeli Hesap

        Faiz: %12,10

        Net Kazanç: 403,11 TL

        Mevduat Faizi Çeşitleri

        E-vadeli Hesap: İnternet ve mobil bankacılık üzerinden açılabilen vadeli hesaplara e-vadeli hesap denir. Bazı bankalar, internet bankacılığı üzerinden açılan vadeli mevduat hesaplarında daha yüksek faiz oranları sunarlar.

        Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı: Dönem ödemeli olarak bilinen vadeli hesapta, vade bir yıl olarak belirlenir ve belirli aralıklarla banka müşterisine faiz ödemesi yapar.

        Çeyiz Hesabı: Devlet destekli bir vadeli mevduat hesabı olan çeyiz hesabında uzun süreli bir birikim amaçlanır. Belirlenen şartlar sağlandığında, elde edilen faiz getirisinin yanı sıra devlet katkısı da birikime eklenir. Çeyiz hesabı hakkında detaylı bilgi almak için çeyiz hesabı sayfamızı ziyaret edin.

        Hoş Geldin Vadeli Hesap: Bankaların ilk defa vadeli mevduat hesabı açtıran müşterilerine sunduğu hoş geldin vadeli hesaplarında faiz oranları normalden yüksektir.

        Birikim Hesabı: Birikim hesabı olarak bilinen vadeli mevduat hesaplarında vade süresi bir gündür. Yatırdığınız para günlük olarak işlem görür ve günlük faiz getirisi sağlar. Birikim hesabında daha uzun süreli vadeli hesaplara göre faiz oranları daha düşüktür; ancak günlük faiz getirisi sebebiyle para istenildiği zaman çekilebilir.
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        Haberler Ekonomi Son dakika faiz depremi: Uçuşa geçti! En yüksek faiz oranı yine değişti! 20 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?
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