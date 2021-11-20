Faiz indi, ev ucuzladı! Tüketicinin ödeyeceği tutar azaldı...

Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrildi.
Kamu bankaları hızla harekete geçti, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.
Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29'dan 1.20'ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.34'ten 1.29'a çekti.
Kamu bankaları 25 Ekim'de de faiz oranını 1 milyon liranın altında yüzde 1.38'den 1.29'a, 1 milyon liranın üstünde yüzde 1.41'den 1.34'e çekmişti.