Faiz indi, ev ucuzladı! Tüketicinin ödeyeceği tutar azaldı...

202 BİN LİRALIK FARK

Yüzde 1.20 faiz oranıyla 750 bin lira kredi kullanan tüketici, 120 ayda bunu 1 milyon 419 bin 124 lira olarak geri ödeyecek.



Yüzde 1.50 faizle kredi çekenin ise aynı tutarda krediye 1 milyon 621 bin 666 lira geri ödeme yapması gerekiyor.







Buna göre; 1.20 oranıyla kredi kullananın cebinde 202 bin 542 lira kalacak.



Kamu bankaları indirimden önce 1 milyon liranın altında konut kredisine yüzde 1.29 faiz uyguluyordu.