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    Faiz indi, ev ucuzladı! Tüketicinin ödeyeceği tutar azaldı...

    Kamu bankaları faiz indirimini hızla yansıttı. Konut kredisinde faiz oranları yüzde 1.20’ye kadar çekildi. 750 bin liralık krediye tüketicinin ödeyeceği tutar 2 indirimle 120 bin lira azaldı...

    Faiz indi, ev ucuzladı

    Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrildi.

    Kamu bankaları hızla harekete geçti, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.



    Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29'dan 1.20'ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.34'ten 1.29'a çekti.



    Kamu bankaları 25 Ekim'de de faiz oranını 1 milyon liranın altında yüzde 1.38'den 1.29'a, 1 milyon liranın üstünde yüzde 1.41'den 1.34'e çekmişti.



        Halen piyasada ortalama yüzde 1.50 faiz oranı uygulanıyor.

        202 BİN LİRALIK FARK
        Yüzde 1.20 faiz oranıyla 750 bin lira kredi kullanan tüketici, 120 ayda bunu 1 milyon 419 bin 124 lira olarak geri ödeyecek.

        Yüzde 1.50 faizle kredi çekenin ise aynı tutarda krediye 1 milyon 621 bin 666 lira geri ödeme yapması gerekiyor.



        Buna göre; 1.20 oranıyla kredi kullananın cebinde 202 bin 542 lira kalacak.

        Kamu bankaları indirimden önce 1 milyon liranın altında konut kredisine yüzde 1.29 faiz uyguluyordu.



        Buna göre 750 bin liralık kredide 59 bin 457 liralık avantaj oluştu.

        25 Ekim'den önceki 1.38'lik orana göre de 120 bin 51 lira az ödeme söz konusu…

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        Haberler Ekonomi Faiz indi, ev ucuzladı! Tüketicinin ödeyeceği tutar azaldı...
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