Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız başvurmanın tam zamanı! 1000 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği...

Devlet kurumları çok sayıda alanda vatandaşlara karşılıksız, geri ödemesiz destek sağlamaya devam ediyor. Bu desteklere başvurular ise kış aylarında artıyor. Maddi hali iyi olmayan aileler elektrik faturası, yakacak desteği, besin yardımları hem de ev bakım tamir tadilat alanlarında destek alabiliyorlar. Engelli, yaşlı ya da dul olmak gibi belirli haller dahilinde vatandaşlara derli toplu olarak detaylı yardımlar yapılıyor. Gıda, giyecek ya da direkt olarak parasal destek şeklinde oluşturulan bu yardımlardan pek çok birey yararlanabiliyor. Eğer siz de daha evvel para yardımı almamış gereksinim sahiplerine oluşturulan yardımları merak ediyorsanız içeriğin devamına göz atabilirsiniz.
PARA YARDIMI ALABİLİRSİNİZ
Gıda yardımı dışında, sosyal yardımlaşma vakıflarının aracılık ettiği başka yardımlar arasında, para yardımı da yer alıyor. Örneğin; pandemi sosyal destek uygulamasıyla; işsiz olan, rastgele bir sigorta kaydı bulunmayan ve değişik bir yardım almayan vatandaşlara 1.000 TL'lik parasal destek sağlanıyor. Bu yardım etmeye e-Devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Fakat hak kazanabilmeniz amacıyla gene yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfının onayı gerekiyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA BAŞVURU YAPILIYOR
Devlet doğrultusundan yayılan nerdeyse bütün yardım çeşitleri amacıyla ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına müracaatte bulunmanız gerekiyor. Önceki senelerde yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Fakat vakıfların fazlası pandemi vakitcinde olduğumuz amacıyla çevrimiçi olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun amacıyla; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, etkileşim bilgi kapasitesi ve yardım talebiniz amacıyla kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Ardından yardım talebinizle alakalı sonuç, belirtmiş olduğunuz etkileşim kanallarından size bildiriliyor.