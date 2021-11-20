Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız başvurmanın tam zamanı! 1000 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği...

Devlet kurumları çok sayıda alanda vatandaşlara karşılıksız, geri ödemesiz destek sağlamaya devam ediyor. Bu desteklere başvurular ise kış aylarında artıyor. Maddi hali iyi olmayan aileler elektrik faturası, yakacak desteği, besin yardımları hem de ev bakım tamir tadilat alanlarında destek alabiliyorlar. Engelli, yaşlı ya da dul olmak gibi belirli haller dahilinde vatandaşlara derli toplu olarak detaylı yardımlar yapılıyor. Gıda, giyecek ya da direkt olarak parasal destek şeklinde oluşturulan bu yardımlardan pek çok birey yararlanabiliyor. Eğer siz de daha evvel para yardımı almamış gereksinim sahiplerine oluşturulan yardımları merak ediyorsanız içeriğin devamına göz atabilirsiniz.