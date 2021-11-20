Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.11.2021 13:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2021 13:40
    ABONE OL

    Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız başvurmanın tam zamanı! 1000 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği...

    Kış aylarına girdiğimiz şu dönemde vatandaşlar devlet desteklerine müracaatta bulunacak gereksinimleri olduğu alanlarda yardım talep ediyorlar. Devlet kurumları kişilerin bu taleplerine çok sayıda destek uygulaması ile karşılık veriyorlar. Öyle ki bu desteklerin birçoğu geri ödemesiz, karşılıksız olup kişilerin en çok gereksinim duydukları alanlarda sağlanıyorlar. Öte yandan müracaatlar iki değişik şekilde yapılabilir. Birincisi vatandaşlar kendi hayat sürdürdükleri ilçe belediye başkanlıklarına giderek yardım uygulamalarının kapsamını öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız şimdi başvurmanın tam zamanı!

    Devlet kurumları çok sayıda alanda vatandaşlara karşılıksız, geri ödemesiz destek sağlamaya devam ediyor. Bu desteklere başvurular ise kış aylarında artıyor. Maddi hali iyi olmayan aileler elektrik faturası, yakacak desteği, besin yardımları hem de ev bakım tamir tadilat alanlarında destek alabiliyorlar. Engelli, yaşlı ya da dul olmak gibi belirli haller dahilinde vatandaşlara derli toplu olarak detaylı yardımlar yapılıyor. Gıda, giyecek ya da direkt olarak parasal destek şeklinde oluşturulan bu yardımlardan pek çok birey yararlanabiliyor. Eğer siz de daha evvel para yardımı almamış gereksinim sahiplerine oluşturulan yardımları merak ediyorsanız içeriğin devamına göz atabilirsiniz.

    PARA YARDIMI ALABİLİRSİNİZ

    Gıda yardımı dışında, sosyal yardımlaşma vakıflarının aracılık ettiği başka yardımlar arasında, para yardımı da yer alıyor. Örneğin; pandemi sosyal destek uygulamasıyla; işsiz olan, rastgele bir sigorta kaydı bulunmayan ve değişik bir yardım almayan vatandaşlara 1.000 TL'lik parasal destek sağlanıyor. Bu yardım etmeye e-Devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Fakat hak kazanabilmeniz amacıyla gene yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfının onayı gerekiyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA BAŞVURU YAPILIYOR

    Devlet doğrultusundan yayılan nerdeyse bütün yardım çeşitleri amacıyla ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına müracaatte bulunmanız gerekiyor. Önceki senelerde yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Fakat vakıfların fazlası pandemi vakitcinde olduğumuz amacıyla çevrimiçi olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun amacıyla; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, etkileşim bilgi kapasitesi ve yardım talebiniz amacıyla kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Ardından yardım talebinizle alakalı sonuç, belirtmiş olduğunuz etkileşim kanallarından size bildiriliyor.

        GIDA YARDIMI EN SIK YAPILAN YARDIMLARDAN BİRİ

        Sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, besin yardımı. Çoğunlukla kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun vakit kullanılabilecek gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da derli toplu olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız müracaata gereksinim duyduğunuz yardımlar arasında besin yardımı da varsa, yapılacak değerlendirmenin sonrasında makul gördüğünüz takdirde siz de tek seferlik ya da derli toplu şekilde verdiği yardımlardan faydalanabilirsiniz.

        BELEDİYELERİN 2021 KASIM YARDIM PAKETİ BAŞVURULARI

        Belediyelerden yardım paketi alabilmek isteyen aileler amacıyla müracaatlar iki değişik şekilde yapılabilir. Birincisi vatandaşlar kendi hayat sürdürdükleri ilçe belediye başkanlıklarına giderek yardım uygulamalarının kapsamını öğrenebilir ve müracaatlarını yapabilirler. İkinci müracaat tekniği ise il belediye başkanlıklarının yardım uygulamaları amacıyla olabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa estetik görünüme kavuşuyor
        Haberler Ekonomi Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız başvurmanın tam zamanı! 1000 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği...
            SON DAKİKA