Efsane Cuma indirimleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon Black Friday indirimleri hangi gün?

Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Efsane Cuma hangi gün sorgulamaları da binlerce vatandaş tarafından arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Özellikle alışveriş tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Efsane Cuma indirimlerinde hangi marka ve ürünlerde indirim oluyor? Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon Black Friday indirimleri hangi gün? İşte tüm merak edilenler!
HEPSİBURADA EFSANE GÜNLER NE ZAMAN?
Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 21-26 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.
TRENDYOL EFSANE GÜNLER NE ZAMAN?
Trendyol Efsane Günler ise 23-26 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.