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    • Ekonomi
    • 20.11.2021 21:25
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    • 20.11.2021 21:25
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    Efsane Cuma indirimleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon Black Friday indirimleri hangi gün?

    Efsane Cuma indirim günleri hakkında alışveriş meraklıları araştırmalara başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte online alışveriş siteleri Efsane Cuma indirimlerine giriyor. Stoklar erimeden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar indirim günlerinin tarihini merak edip araştırmaya başladı. Online alışveriş sitelerinde beğendikleri ürünleri favorileyenler, "Efsane Cuma indirimleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon Black Friday indirimleri hangi gün?" Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Hepsiburada, Trendyol Black Friday günleri başladı mı?

    Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Efsane Cuma hangi gün sorgulamaları da binlerce vatandaş tarafından arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Özellikle alışveriş tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Efsane Cuma indirimlerinde hangi marka ve ürünlerde indirim oluyor? Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon Black Friday indirimleri hangi gün? İşte tüm merak edilenler!

    HEPSİBURADA EFSANE GÜNLER NE ZAMAN?

    Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 21-26 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.

    TRENDYOL EFSANE GÜNLER NE ZAMAN?

    Trendyol Efsane Günler ise 23-26 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.

        BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

        Black Friday indirimleri bu sene 26 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

        BLACK FRIDAY NEDİR?

        Amerika'da Black Friday yani Kara Cuma, Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Bu günde Mağazalar erken saatlerde açılır ve geç kapanır. Sizleri hayrete düşürecek derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz.

        Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır. İnternet üzerinde iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin karları sürekli artmıştır.

        Alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.
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        Haberler Ekonomi Efsane Cuma indirimleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon Black Friday indirimleri hangi gün?
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