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    • Ekonomi
    • 20.11.2021 16:29
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    • 20.11.2021 16:30
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    Başakşehir-Sivasspor maçı hangi kanalda? | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Başakşehir-Sivasspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Başakşehir, Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor

    Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Başakşehir-Sivasspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Başakşehir - Sivasspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

    BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka

    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Pedro, Gradel, Kayode

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    Haberler Ekonomi Başakşehir-Sivasspor maçı hangi kanalda? | CANLI ANLATIM
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