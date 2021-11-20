Başakşehir-Sivasspor maçı hangi kanalda? | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Başakşehir-Sivasspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Sivasspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Pedro, Gradel, Kayode