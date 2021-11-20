Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.11.2021 13:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2021 13:09
    ABONE OL

    Bankalar tarafından faiz oranları son dakika bir gecede değişti! 40.000 TL kredi 36 ay vade imkanı geldi

    Hemen müracaat yapan nakit olarak alıyor! 40.000 TL kredi 36 ay vade müjdesi! Normalleşme süreçlerinin gelmesi ile birlikte makul fiyatlı olarak verdiği kredi faiz oranları son buldu. Nakit para çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son hal nedir araştırmalarına devam ediyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Bu anlamda sadece Kamu bankaları değil özel bankalarda taşın altına elini koyuyor. Fakat kampanyalı kredi veren bankalar faiz oranlarını yenilerken kampanyasız standart kredi paketlerinde faiz oranları şimdilik düşmedi.

    takvim.com.tr
    Bankalar tarafından faiz oranları bir gecede değişti! 40.000 TL kredi 36 ay vade imkanı geldi

    Düşük kredi faiz oranları üstünde tespit edilen indirimlerin sona ermesinin sonrasında şu an güncel faiz oranları merak ediliyor. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan gereksinimlerini karşılamak üzere verdiği kredidir. İhtiyaç kredisi; uzun bir zamandan beri bankaların bize sunduğu, detaylı ihtiyaçlarımız amacıyla kullanabildiğimiz krediye verdiği isimdir; başka bir adı da kişi kredisidir. Bu kredinin kendi arasında sınıflandırması da yapılmıştır.

    Kredi faiz oranları son dakika depremi! Yüzde 1.20 faizle konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

    40.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

    ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

    3 Ay Ertelemeli Kredi

    Faiz Oranı

    %1,49

    Aylık Taksit

    1.516,38 TL

    Toplam Ödeme

    54.789,68 TL

    Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

    Sonbahar Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,76

    Aylık Taksit

    1.597,68 TL

    Toplam Ödeme

    57.716,48 TL

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    QNB Finansbank Tanışma Kredisi

    Tanışma Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,36

    Aylık Taksit

    1.478,08 TL

    Toplam Ödeme

    53.410,88 TL

    N Kolay N Kolay Kredi

    N Kolay Kredi

    Faiz Oranı

    %1,59

    Aylık Taksit

    1.546,22 TL

    Toplam Ödeme

    55.863,92 TL

    İş Bankası İhtiyaç Kredisi

    İhtiyaç Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,60

    Aylık Taksit

    1.549,22 TL

    Toplam Ödeme

    55.971,92 TL

        Enpara.com Masrafsız Kredi

        Masrafsız Kredi

        Faiz Oranı

        %1,63

        Aylık Taksit

        1.558,25 TL

        Toplam Ödeme

        56.097,00 TL


        Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %1,79

        Aylık Taksit

        1.606,86 TL

        Toplam Ödeme

        58.046,96 TL

        DenizBank İhtiyaç Kredisi

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,94

        Aylık Taksit

        1.653,16 TL

        Toplam Ödeme

        59.713,76 TL

        Şekerbank

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %2,25

        Aylık Taksit

        1.751,07 TL

        Toplam Ödeme

        63.238,52 TL

        Ziraat Bankası

        Tüketici Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,63

        Aylık Taksit

        1.558,25 TL

        Toplam Ödeme

        56.297,00 TL

        VakıfBank

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,55

        Aylık Taksit

        1.534,25 TL

        Toplam Ödeme

        55.433,00 TL

        İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

        İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak şahsa göre de değişiklik göstermektedir. Örnek verecek olursak;

        A- Bankasından kredi kullanmak isteyen ve 2000 TL ücret aldığını beyan eden bir şahsın; ortalama alabileceği kredi miktarı 1000 TL olabilir.

        B- Bankasından aynı şartlar altındaki şahıs, bankanın kendine verebileceği krediden yararlanamamaktadır. Bunun en mühim nedeni ise bankalar arasında yapılan şahsa özel verdiği kredi notunun değişiklik göstermesidir.

        Bu Kredi Notu Hesaplaması Şu Şekilde Yapılır:

        1-699 Arasında en riskli, 700-1099 Orta riskli, 1100-1499 Az riskli, 1500-1699 İyi, 1700-1900 çok iyi olmaktadır.

        Bu şahsa özel verdiği kredi notuna göre, bankalar genel bir değerlendirme yaparak kredinin şahsa ödenmesi konusu ile ilgili da değişiklikler gösterebilirler.

        Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

        1- Bankalara olan borçlarınızı kapatmaya çalışın.

        2- Birden çok banka ile çalışmak, kredi notunuzu olumsuz etkileyeceğinden, kullanmadığınız banka hesaplarını kapatmanız gerekmektedir.

        3- Kullanmış olduğunuz kredi kartlarının borçlarını ve kredilerinizi aksatmayın.

        4- Kullanmakta olduğunuz kredi kartlarınızın limitini imkanlarınıza göre belirleyin.

        5- Ufak tefek, diğer bir şekilde de ödeyebileceğiniz borçlarınız amacıyla bankalara sık sık baş vurmak kredi notunuzu olumsuz yönde sizi etkiler.

        6- Düzenli ödemeleriniz konusu ile ilgili sorun yaşıyor iseniz, elektrik, su, natural gaz gibi faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz ödemelerinizi ödeme noktalarına gitmeden yapabilirsiniz. Sizin kredi notunuzun belki tavan yapmasını değil ama en azından düşmesini engelleyecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa estetik görünüme kavuşuyor
        Haberler Ekonomi Bankalar tarafından faiz oranları son dakika bir gecede değişti! 40.000 TL kredi 36 ay vade imkanı geldi
            SON DAKİKA