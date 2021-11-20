Bankalar tarafından faiz oranları son dakika bir gecede değişti! 40.000 TL kredi 36 ay vade imkanı geldi

Düşük kredi faiz oranları üstünde tespit edilen indirimlerin sona ermesinin sonrasında şu an güncel faiz oranları merak ediliyor. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan gereksinimlerini karşılamak üzere verdiği kredidir. İhtiyaç kredisi; uzun bir zamandan beri bankaların bize sunduğu, detaylı ihtiyaçlarımız amacıyla kullanabildiğimiz krediye verdiği isimdir; başka bir adı da kişi kredisidir. Bu kredinin kendi arasında sınıflandırması da yapılmıştır.
40.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,49
Aylık Taksit
1.516,38 TL
Toplam Ödeme
54.789,68 TL
Garanti BBVA Sonbahar Kredisi
Sonbahar Kredisi
Faiz Oranı
%1,76
Aylık Taksit
1.597,68 TL
Toplam Ödeme
57.716,48 TL
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
QNB Finansbank Tanışma Kredisi
Tanışma Kredisi
Faiz Oranı
%1,36
Aylık Taksit
1.478,08 TL
Toplam Ödeme
53.410,88 TL
N Kolay N Kolay Kredi
N Kolay Kredi
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
1.546,22 TL
Toplam Ödeme
55.863,92 TL
İş Bankası İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,60
Aylık Taksit
1.549,22 TL
Toplam Ödeme
55.971,92 TL