Bankalar tarafından faiz oranları son dakika bir gecede değişti! 40.000 TL kredi 36 ay vade imkanı geldi

İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak şahsa göre de değişiklik göstermektedir. Örnek verecek olursak;

A- Bankasından kredi kullanmak isteyen ve 2000 TL ücret aldığını beyan eden bir şahsın; ortalama alabileceği kredi miktarı 1000 TL olabilir.

B- Bankasından aynı şartlar altındaki şahıs, bankanın kendine verebileceği krediden yararlanamamaktadır. Bunun en mühim nedeni ise bankalar arasında yapılan şahsa özel verdiği kredi notunun değişiklik göstermesidir.

Bu Kredi Notu Hesaplaması Şu Şekilde Yapılır:

1-699 Arasında en riskli, 700-1099 Orta riskli, 1100-1499 Az riskli, 1500-1699 İyi, 1700-1900 çok iyi olmaktadır.

Bu şahsa özel verdiği kredi notuna göre, bankalar genel bir değerlendirme yaparak kredinin şahsa ödenmesi konusu ile ilgili da değişiklikler gösterebilirler.

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

1- Bankalara olan borçlarınızı kapatmaya çalışın.

2- Birden çok banka ile çalışmak, kredi notunuzu olumsuz etkileyeceğinden, kullanmadığınız banka hesaplarını kapatmanız gerekmektedir.

3- Kullanmış olduğunuz kredi kartlarının borçlarını ve kredilerinizi aksatmayın.

4- Kullanmakta olduğunuz kredi kartlarınızın limitini imkanlarınıza göre belirleyin.

5- Ufak tefek, diğer bir şekilde de ödeyebileceğiniz borçlarınız amacıyla bankalara sık sık baş vurmak kredi notunuzu olumsuz yönde sizi etkiler.

6- Düzenli ödemeleriniz konusu ile ilgili sorun yaşıyor iseniz, elektrik, su, natural gaz gibi faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz ödemelerinizi ödeme noktalarına gitmeden yapabilirsiniz. Sizin kredi notunuzun belki tavan yapmasını değil ama en azından düşmesini engelleyecektir.