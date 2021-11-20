2022 asgari ücret, AGİ brüt-net zammı ve zam tablosu son dakika kaç TL? Asgari ücret taban ve tavan ücreti ne kadar olacak?

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar ve işverenlerin yanı sıra özel sektörde çalışanlar da asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Merkez Bankası doğrultusundan ilan edilen enflasyon açıklamasında sene sonu muhtemel enflasyon oranlarında artış bulunduğu kaydedildi. Asgari ücret, her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu doğrultusundan belirleniyor. 2022 senesinde asgari ücrete ne kadar zam uygulanacağı konusu ile ilgili incelemeler sürüyor. İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam seviyesi görüşmeleri Aralık ayında gerçekleştirilecek. Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir sonuç elde edilmesi konusu ile ilgili çalışacağız" açıklaması ile yeni asgari ücret rakamı merak edilmeye başlandı.
Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen asgari ücret, teşhis komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlayacak.
Kasım ayının sonlarında ve Aralık ayı süresince asgari ücrettin belirlenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Asgari Ücret teşhis Komisyonu işçi işveren ve kamu temsilcileriyle farklı günlerde toplanarak işçilerin alacağı en az ücreti belirliyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
PANDEMİ ETKİSİ OLDUKÇA HİSSEDİLİYOR
Geçtiğimiz sene asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 miktarında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti.
Net asgari ücret ise bu sene 2.825,90 TL olarak uygulanıyor. Yani işverene bu rakamdan daha az maaş veremezsin deniliyor. Fakat fazlalıkla 'bunu vereceksin' anlaşıldığı amacıyla ya da benim saklı işsizlik diye tabir ettiğim maaşı asgari ücretten gösterip kalanını elden verme uygulandığı amacıyla çalışanların yüzde 40'a yakını asgari ücretle çalışıyormuş gibi kayıtlara geçiyor.
Geçtiğimiz sene asgari ücret artışı pandemi şartlarında belirlendiği amacıyla bir önceki enflasyonun olabildiğince üstünde bir miktar teşhis edilmişti. 2020 senesinde senelik enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklanırken asgari ücret artışı bunun 7 puan daha üstünde gerçekleşti.