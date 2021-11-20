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    • Ekonomi
    • 20.11.2021 17:06
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    • 20.11.2021 17:06
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    2022 asgari ücret, AGİ brüt-net zammı ve zam tablosu son dakika kaç TL? Asgari ücret taban ve tavan ücreti ne kadar olacak?

    2022 asgari ücret, AGİ brüt-net zammı ve zam tablosu vatandaşların radarında. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Ocak 2022 asgari ücret zammı amacıyla geri sayım başladı. Asgari ücret ile çalışmakta olan işçiler 2022 senesinde asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını sorgulamaya başladılar. Asgari ücret zam görüşmelerinde; Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az enflasyon oranları düzeyinde karar alırsa 12 aylık TÜFE rakamlarına bakılacak. Yeni asgari ücret zammı" aramaları bütün çalışanlar doğrultusundan yapılırken asgari ücret ile eş güdümlü birtakım ödemeler de artacak. Konuyla alakalı detayları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı.

    takvim.com.tr
    2022 asgari ücret, AGİ brüt-net zammı ve zam tablosu son dakika kaç TL?

    Asgari ücretle çalışan vatandaşlar ve işverenlerin yanı sıra özel sektörde çalışanlar da asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Merkez Bankası doğrultusundan ilan edilen enflasyon açıklamasında sene sonu muhtemel enflasyon oranlarında artış bulunduğu kaydedildi. Asgari ücret, her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu doğrultusundan belirleniyor. 2022 senesinde asgari ücrete ne kadar zam uygulanacağı konusu ile ilgili incelemeler sürüyor. İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam seviyesi görüşmeleri Aralık ayında gerçekleştirilecek. Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir sonuç elde edilmesi konusu ile ilgili çalışacağız" açıklaması ile yeni asgari ücret rakamı merak edilmeye başlandı.

    Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen asgari ücret, teşhis komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlayacak.

    Kasım ayının sonlarında ve Aralık ayı süresince asgari ücrettin belirlenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Asgari Ücret teşhis Komisyonu işçi işveren ve kamu temsilcileriyle farklı günlerde toplanarak işçilerin alacağı en az ücreti belirliyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    PANDEMİ ETKİSİ OLDUKÇA HİSSEDİLİYOR

    Geçtiğimiz sene asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 miktarında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti.

    Net asgari ücret ise bu sene 2.825,90 TL olarak uygulanıyor. Yani işverene bu rakamdan daha az maaş veremezsin deniliyor. Fakat fazlalıkla 'bunu vereceksin' anlaşıldığı amacıyla ya da benim saklı işsizlik diye tabir ettiğim maaşı asgari ücretten gösterip kalanını elden verme uygulandığı amacıyla çalışanların yüzde 40'a yakını asgari ücretle çalışıyormuş gibi kayıtlara geçiyor.

    Geçtiğimiz sene asgari ücret artışı pandemi şartlarında belirlendiği amacıyla bir önceki enflasyonun olabildiğince üstünde bir miktar teşhis edilmişti. 2020 senesinde senelik enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklanırken asgari ücret artışı bunun 7 puan daha üstünde gerçekleşti.

        ENFLASYON NASIL BELİRLİYOR?

        Aslında son 10 senelik asgari ücret artışlarına baktığımızda enflasyonun burada belirleyici olduğunu görüyoruz. Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla belirleniyor olsa da son 10 senede asgari ücret artışları bir önceki senenin enflasyonunun 3 ya da 5 puan üstünde gerçekleştirildi.

        Geçtiğimiz sene pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu sene amacıyla de benzer bir formül işleyecek olursa gene enflasyonun üstünde bir rakam meydana çıkacaktır.

        2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Pazar Katılımcıları Anketi'ne baktığımız vakit sene sonucunda enflasyonun yüzde 16 seviyesinde olabilir. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üstünde olacağını tahmin edebiliriz.

        Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 seviyesinde olacağını bize gösteriyor. Bu artış seviyesine göre 2022 senesinde brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 kuruşa çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada ufak artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

        Tekrar edelim biz bu hesabı son 10 senede gerçekleşen asgari ücret artışlarındaki enflasyonun 3-5 puan üstünde olması formülüyle yapmış olduk. Yıl sonu enflasyonu da gene ön görülerden oluşmaktadır.

        10 senedeki değişimlere ve işleyen formüle gene bakalım.


        ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

        Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak birtakım farklılıklar şunlar:

        1- İşsizlerin aldığı maaş aynı miktarda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.

        2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.

        3- Emeklilik amacıyla doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL

        4- İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

        5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile eş güdümlü zamlanacak.

        6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler amacıyla ödenecek primler artacak.

            ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

            İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri Aralık ayında gerçekleştirilecek.

            ASGARİ ÜCRET İLE AGİ DE DEĞİŞECEK

            Yani 2022 yılında uygulanacak asgari ücrete göre işçilerin alacağı Asgari Geçim İndirimi miktarında da değişiklik olacak.
            Asgari ücret için gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Eğer bu gerçekleşirse bu durumda AGİ ödemesi de olmayacak. Şu anda apartman görevlilerinin asgari ücret hesabında gelir vergisi bulunmuyor. Dolayısıyla apartman görevlilerinin net asgari ücreti hesaplanırken AGİ dikkate alınmadığı gibi onlar vergi ödemediğinden aldıkları net ücret de 3.040 lirayı buluyor.

            Bekar asgari ücretli

            Şu anda bekar bir işçinin ödeyeceği gelir vergisi 456 lirayı buluyor. Bunun 268 lirası AGİ olarak iade edildiğinde ödenen gelir vergisi 187 lira oluyor.

            Bekar işçi için örnek AGİ:

            Bu yıl brüt ücret: 3.577,50

            Yıllık toplam brüt ücret:

            3.5787,5 X 12 = 42.930

            İşçinin kendisi için oran:

            42.930 X % 50 = 21.465

            Gelir vergisi için iade tutarı:

            21.465 X % 15 = 3.219,75

            1 aylık AGİ miktarı: 3.219,75 / 12= 268,31 TL

            Asgari ücretin netinin hesabı

            ASGARİ ÜCRET 3.577,50

            SGK PRİMİ% 14 500,85

            İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78

            GELİR VERGİSİ% 15 187,82

            ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31

            DAMGA VERGİSİ% 0,759 27,15

            KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

            NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90

            AGİ'li asgari ücretler

            ASGARİ ÜCRET 2021 (TL)

            Bekar 2.825,90

            Eşi çalışmayan, çocuksuz 2.879,56

            Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 2.919,81

            Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 2.969,05

            Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 3.013,72

            Eşi çalışan, çocuksuz 2.825,90

            Eşi çalışan, 1 çocuklu 2.866,14

            Eşi çalışan, 2 çocuklu 2.906,39

            Eşi çalışan, 3 çocuklu 2.960,05

            Asgari Geçim İndirimi(TL)

            Bekar 268,31

            Eşi çalışmayan, çocuksuz 321,97

            Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22

            Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46

            Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13

            Eşi çalışan, çocuksuz 268,31

            Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55

            Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80

            Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46
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            Haberler Ekonomi 2022 asgari ücret, AGİ brüt-net zammı ve zam tablosu son dakika kaç TL? Asgari ücret taban ve tavan ücreti ne kadar olacak?
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