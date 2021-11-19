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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 09:57
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    • 19.11.2021 10:10
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    Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 19 Kasım taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

    Son dakika haberi... 3 kamu bankası, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiğini duyurdu. Son dakika açıklamasının hemen sonrasında gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? 19 Kasım taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından kredi faiz oranları merak ediliyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? 19 Kasım taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

    Yeni konut kredisi faiz oranı: 1,20 (1 milyon TL'ye kadar)
    1,29 (1 milyon TL üzeri)

    İşte diğer bankaların faiz oranları;

    AKBANK

    Konut kredisi: 1.39
    Taşıt kredisi: 1.55
    İhtiyaç kredisi: 1.67'den başlayan (sigortalı)
    1,79'dan başlayan (Sigortasız)

    ING

    Taşıt kredisi: 1.59
    İhtiyaç kredisi: 1.35
    Konut kredisi: 1.52

    DENİZBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.89
    Taşıt kredisi: 1.81
    Mortgage Konut kredisi: 1.68

    QNB FİNANSBANK

    Konut kredisi: 1.69
    İhtiyaç kredisi: 1.39
    Taşıt kredisi: 1.85
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 19 Kasım taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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