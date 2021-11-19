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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 13:34
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    • 19.11.2021 13:34
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    Net oran! SSK-SGK ve Bağkur emeklisi yeni maaş miktarı! 2022 emekli maaşı kaç TL? Asgari ücret, işsizlik maaşı, intibak ve seyyanen zam...

    2022 Ocak ayı emekli maaş ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ve memurlar Ocak ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Emeklilere Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere senede 2 kez zam yapılıyor. Enflasyon rakamlarına göre tespit edilen zam miktarı maaşların üstüne ekleniyor. Hem de emekliler senede iki kez ikramiye ve promosyon almaya hak kazanıyor. Geçen sene TÜFE Kasım'da yüzde 2.30, Aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu sene da benzer bir dizin artışı yaşanması durumunda bu senenin ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5'e çıkacak. Yılın ilk 6 ayında yüzde 8.45 zam alan işçi emeklileri ikinci 6 ayda yüzde 10.5 zam daha alacak. Böylece 2021 senesi yüzde 19.9 zamla kapatılacak.

    takvim.com.tr
    Net oran! SSK-SGK ve Bağkur emeklisi yeni maaş miktarı! 2022 emekli maaşı kaç TL?

    2022 senesi yaklaşırken emekli maaşları amacıyla yeni ilerlemeler yaşanmaya başlıyor. Bilindiği üzere emekli vatandaşlar senede iki defa maaş zammı alırlar. Yılın ilk zammını memur ve işçiler ile eş güdümlü sene başında alan emekliler maaşlarında ikinci zammı ise Temmuz ayında almışlardı. Merkez Bankası 2021 enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak açıkladı. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'yi bulacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 zamma ayrıca yüzde 6.17 fark alacak.

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

    2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam civarını gösterecek. Bunun 3 aylık bölümünde enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam düzeyi yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:

    Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon ön görülerine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu durumda zam düzeyi yüzde 11.17'ye ulaşacak.

        ASGARİ ÜCRET:

        Enflasyon verileri asgari ücretin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

        Son 10 yıllık artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki senenin enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor.

        Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon ön görülerine göre asgari ücret artışı yüzde 25 civarında olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.

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        İŞSİZLİK MAAŞI:

        Asgari ücrette yüzde 25'lik bir artış olduğunda fazlası ödeme ve borçlanma rakamları da artmış olacak. İşsizlik maaşında alt sınır bin 789, üst sınır 3 bin 577 lirayı bulacak.

        SEYYANEN ZAM TALEBİ

        TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon oranındaki yüzdelik zamların yerine seyyanen zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kalıyor.

        Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. 5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmeli. Bunun yanında, emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilsin. Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlensin. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselir."

            EMEKLİNİN AİLE YARDIMI İNTİBAK VE İNDİRİMLİ TATİL TALEPLERİ

            İŞTE TALEPLER

            ● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

            ● Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.

            ● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

            ● Emekli kamu görevlileri, dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

            ● Emekli aylığı koşullarını yaş dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.


            MEMUR VE EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞ TABLOSU

            Bekçi

            Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 2021 Temmuz ayında 5.421 TL alıyorken, Ocak ayında 5,692 lira alacak.

            Öğretmen 1/4

            2021 Temmuz ayında 6.415 lira alıyorken, Ocak ayında 6.823 lira maaş alacak.

            Hemşire1/4

            2021 Temmuz ayında 6.334 lira alıyorken Ocak ayında 7.047 lira alacak.

            Mühendis

            2021 Temmuz ayında 7.902 lira alıyorken, Ocak ayında 8.385 lira maaş alacak.

            Şef

            2021 Temmuz ayında 6.051 lira alıyorken, Ocak ayında 6.441 lira maaş alacak.

            Öğretmen 9/1

            2021 Temmuz ayında 5.822 lira alıyorken, Ocak ayında 6.201 lira maaş alacak.

            Hizmetli 15/1

            2021 Temmuz ayında 4.983 lira alıyorken, Ocak ayında 5.320 lira maaş alacak.
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            Haberler Ekonomi Net oran! SSK-SGK ve Bağkur emeklisi yeni maaş miktarı! 2022 emekli maaşı kaç TL? Asgari ücret, işsizlik maaşı, intibak ve seyyanen zam...
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