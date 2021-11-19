Net oran! SSK-SGK ve Bağkur emeklisi yeni maaş miktarı! 2022 emekli maaşı kaç TL? Asgari ücret, işsizlik maaşı, intibak ve seyyanen zam...

2022 senesi yaklaşırken emekli maaşları amacıyla yeni ilerlemeler yaşanmaya başlıyor. Bilindiği üzere emekli vatandaşlar senede iki defa maaş zammı alırlar. Yılın ilk zammını memur ve işçiler ile eş güdümlü sene başında alan emekliler maaşlarında ikinci zammı ise Temmuz ayında almışlardı. Merkez Bankası 2021 enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak açıkladı. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'yi bulacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 zamma ayrıca yüzde 6.17 fark alacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:
2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam civarını gösterecek. Bunun 3 aylık bölümünde enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam düzeyi yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:
Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon ön görülerine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu durumda zam düzeyi yüzde 11.17'ye ulaşacak.