Konya Kağıt halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Konka halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

Bu nedenle finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek için grubumuzun bu güçlü şirketini halka açıyoruz. Finansal tablolara baktığımızda, Konya Kağıt'ın halihazır sermayesinin yeterli bir seviyede olduğu görülebilir. Ancak Bera grubu olarak tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak esas alıyoruz. Halka arzla elde edilmesi beklenen gelirlerin, grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendireceğini ve tüm grup şirketlerimizle birlikte Konya Kağıt'ın da yeni fırsatları yakalama, yeni yatırımlar yapma şansını kazanacağını düşünüyoruz."

Konya Kağıt'ın sermayesi kendisine yeten bir şirket olduğunu vurgulayan Kaya, "Finansal olarak da güçlü bir şirket fakat Holding bünyesinde krizlere karşı daha dayanıklı olmak için sermaye gücümüzü sürekli artırma çabası içerisindeyiz. Sermaye yapımızı daha da güçlendirmek adına bu halka arza başladık. Başarılı olacağını tahmin ediyoruz çünkü sektöründe öncü ve başarılı bir şirket.