Borç kapatmak için 30-40 ve 50 bin TL kredi... Bankalara kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?

Borç kapamak amacıyla 30-40 ve 50 bin TL kredi... Vatandaşlar var olan borçlarını kredi çekerek kapatma yoluna gidiyor. Farklı bankalarda borcu olanlar amacıyla bu program aslında rahatlatıcı bir çözümdür. Bu halde olanların borçlarını tek bir çatı altına birleştirmeleri onların yararına bir program olacaktır. Hem de borç kapatma kredisinin faiz oranları da aslında düşüktür. Borç kapatma kredisi amacıyla müracaat yaptığınız banka sizden birtakım belgeler istemektedir. Hem de derli toplu olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Peki bankalara kart ve kredi borcu olanlar amacıyla en makul borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?
AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Akbank borç transfer kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler. Banka müşterilerine 20.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlıyor. 12 ay geri ödeme ile banka bu kredi için yüzde 1.98 faiz uyguluyor.
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DENİZBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR
Kredileri ödeme konusu ile ilgili şayet sizde zorluk yaşıyorsanız Denizbank üzerinden 100.000 TL'ye kadar borç kapatma imkanınız olduğunu unutmayınız. Bu krediden yararlanabilmek adına birtakım şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlarda en mühim hususlardan biri ise borcun şahsa ait güncel bir borç olma halidir.
Daha önceki icra adımında olan ya da avukatlık hale gelen borçlar amacıyla bu hal mutlaka geçerli değildir. Şartları makul olanların Denizbank vasıtasıyla 100.000 TL'lik borç kapatma kredisinden faydalanabilir.