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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 13:06
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    • 19.11.2021 13:11
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    Borç kapatmak için 30-40 ve 50 bin TL kredi... Bankalara kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?

    Vatandaşa sahip olunan borçlarını erteleme olanağı yayınlayan bankalar arasında Akbank, Garanti, Denizbank ve QNB Finansbank yer alıyor. Bankalar borç kapatma kredisi adı altında bundan şikayet eden müşterilerine borcunu ödeme ve daha makul şartlarda faiz seviyesi belirliyor. Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar amacıyla birtakım bankalar düşük faizli borç kapatma kredisi veriyor. Borçları kapatma kredisi müracaatı amacıyla kimlik belgesi ve gelir belgesi yeterli olacak. İnternet üzerinden müracaat ve telefon tekniği ile müracaat kabul edilmemekle eş güdümlü müşterilerin kesinlikle banka şubelerine gitmeleri gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Borç kapatmak için 30-40 ve 50 bin TL anında veriliyor

    Borç kapamak amacıyla 30-40 ve 50 bin TL kredi... Vatandaşlar var olan borçlarını kredi çekerek kapatma yoluna gidiyor. Farklı bankalarda borcu olanlar amacıyla bu program aslında rahatlatıcı bir çözümdür. Bu halde olanların borçlarını tek bir çatı altına birleştirmeleri onların yararına bir program olacaktır. Hem de borç kapatma kredisinin faiz oranları da aslında düşüktür. Borç kapatma kredisi amacıyla müracaat yaptığınız banka sizden birtakım belgeler istemektedir. Hem de derli toplu olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Peki bankalara kart ve kredi borcu olanlar amacıyla en makul borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?

    AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ

    Akbank borç transfer kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler. Banka müşterilerine 20.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlıyor. 12 ay geri ödeme ile banka bu kredi için yüzde 1.98 faiz uyguluyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    DENİZBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR

    Kredileri ödeme konusu ile ilgili şayet sizde zorluk yaşıyorsanız Denizbank üzerinden 100.000 TL'ye kadar borç kapatma imkanınız olduğunu unutmayınız. Bu krediden yararlanabilmek adına birtakım şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlarda en mühim hususlardan biri ise borcun şahsa ait güncel bir borç olma halidir.

    Daha önceki icra adımında olan ya da avukatlık hale gelen borçlar amacıyla bu hal mutlaka geçerli değildir. Şartları makul olanların Denizbank vasıtasıyla 100.000 TL'lik borç kapatma kredisinden faydalanabilir.

        Daha daha eskiden biriken ve ödemekte zorluk çektiğiniz kredi borçlarınızı kapamak ve bu imkandan yararlanabilmek amacıyla Denizbank sizlere makul ödeme koşulları ile 100.000 TL'ye kadar kredi olanağı sunmaktadır. Borcunuzun yüksek olması hallerinde birtakım şartların yerine getirilmesi amacıyla SMS ya da internet üzerinden oluşturulan başvurular olumsuzlukla sonuçlanabilir. Bunun amacıyla kredi miktarının yüksek bulunduğu hallerde en yakın Denizbank şubesine bizzat başvuru etmeniz gerekmektedir.

        GARANTİ BANKASI BORÇ TRANSFER KREDİSİ

        Farklı bankalardan aldığınız bir ya da aniden çok bireysel gereksinim kredinizi Borç Transferi kampanyamızla bütçenize en makul şekilde ve dosya masrafı ödemeden aktarma edebilirsiniz. Borç Transferi kampanyası ile vadelerinizi uzatabilir ve aylık ödeyeceğiniz taksit tutarlarını düşürebilirsiniz. Borçlarınızı birleştirerek, aynı gün tek bir yerden kredinizi hemen ödeyebilirsiniz.

        16 Eylül 2021 tarihi ardından açılan Bireysel gereksinim kredilerinin kalan ana para bakiyeleri toplamı 50.000 TL'nin üstünde ise talep edilebilecek gereksinim kredisi vadesi maksimum 24 ay, 50.000 TL ve altında ise maksimum vade 36 ay olabilir.

        Garanti BBVA İnternet Bankacılığı ya da Garanti BBVA Mobil'den oluşturulan başvurularda müşterilerimiz onaylanan tutar kadar kredi kullanabilirler. Maaş ödemesini bankamızdan almayan müşterilerimiz amacıyla Garanti BBVA İnternet Bankacılığı ya da Garanti BBVA Mobil'den kullanılabilecek üst limit bireysel müşteriler amacıyla 25.000 TL, esnaflar amacıyla 60.000 TL'dir.

            FİNANSBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

            Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek veya QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.

            Ön başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, dilediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi için kesin başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

            SMS tutarı, KDV ve ÖİV dahil olmak üzere; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil aboneleri için 0,65TL olarak ücretlendirilir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar.

            QNB Finansbank şubelerinden yapacağınız başvurunuzun değerlendirmeye alınması için aşağıdaki evrakları yanınızda bulundurmanız gerekmektedir:

            Kimlik belgeniz (Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli sureti)

            Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilginizin güncel olmaması halinde; son 3 ay içinde düzenlenmiş sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su veya cep telefonu faturalarınızdan herhangi biri

            Gelir belgeniz (Gelir belgesiz ön onay alınamaması durumunda)

            BORÇ KAPATMA KREDİSİ MÜRACAATI NASIL YAPILIR?

            Bankalar, 'borç kapatma kredisi' ile bütün borçları kendi içeriğinde topluyor. Daha evvel sahip olunan borçlarla alakalı icralık bir hal olmadıysa ve aynı vakitte avukatlık bir prosedür yapılmadıysa, gelir hali yeterli ve kredi notu yüksek olan bir vatandaş, 'borç kapatma kredisi'nden faydalanabilir.

            Borçları kapatma kredisi müracaatı amacıyla kimlik belgesi ve gelir belgesi yeterli olacak. İnternet üzerinden müracaat ve telefon tekniği ile müracaat kabul edilmemekle eş güdümlü müşterilerin kesinlikle banka şubelerine gitmeleri gerekiyor. Faiz oranları ise başvuran bireyin kredi puanına göre belirlenecek.

            Borç kapatma kredisi müracaatı amacıyla alakalı bankanın şubesine gitmeniz gerekiyor, internet üzerinden müracaat yapılamıyor.
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            Haberler Ekonomi Borç kapatmak için 30-40 ve 50 bin TL kredi... Bankalara kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?
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