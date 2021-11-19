ATM'den anında çekebilirsiniz! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1.500, 1.750 ve 2.250 TL veriliyor! Son gün uyarısı yapıldı

İŞ BANKASI



İş Bankası, düzenlediği yeni kampanya ile 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2.000 TL'ye varan promosyon alma imkanı sunuyor.

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor. 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 1.750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 1.875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

FİBABANKA

Emekli maaşlarını Fibabanka'ya transfer eden emekliler kazanıyor! Siz de hemen emekli maaş ödemenizi Fibabanka'ya taşıyın, 750 TL'ye kadar nakit emekli maaş promosyonundan faydalanın.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.

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Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar olan emekliler için 500 TL,

1.500 - 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında olan emekliler için 625 TL,

2.500 TL ve daha fazla olan emekliler için 750 TL.