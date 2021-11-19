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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 15:45
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    • 19.11.2021 15:54
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    ATM'den anında çekebilirsiniz! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1.500, 1.750 ve 2.250 TL veriliyor! Son gün uyarısı yapıldı

    SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1.500, 1.750 ve 2.250 TL müjdesi var. Bankalar sıraya girerek emekli vatandaşların maaşlarını kendi bankalarından aldırmaya çalışıyor. Bu bağlamda İş Bankası, İNG, TEB, Fibabanka, Şekerbank, Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Denizbank çeşitli kampanyalar düzenliyor. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya kolayca taşıyabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ise en fazla promosyon veren bankayı seçmek ve 3 yıl kalma sözü vermektir.

    takvim.com.tr
    1.500, 1.750 ve 2.250 TL veriliyor! Son gün uyarısı yapıldı

    2021 yılının sonlarına doğru bütün bankalar emekli promosyon fırsatlarını açıkladı. Maaşlarını belirti edilen bankalara taşıyan emeklilere, 2.250 liraya varan promosyon ödemesi veriliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

    İŞ BANKASI


    İş Bankası, düzenlediği yeni kampanya ile 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2.000 TL'ye varan promosyon alma imkanı sunuyor.

    SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor. 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 1.750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 1.875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

    FİBABANKA

    Emekli maaşlarını Fibabanka'ya transfer eden emekliler kazanıyor! Siz de hemen emekli maaş ödemenizi Fibabanka'ya taşıyın, 750 TL'ye kadar nakit emekli maaş promosyonundan faydalanın.

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

    1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar olan emekliler için 500 TL,

    1.500 - 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında olan emekliler için 625 TL,

    2.500 TL ve daha fazla olan emekliler için 750 TL.

    ING

    Emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Siz de maaşınızı kolayca ING'ye taşıyın, ek koşulsuz nakit promosyon fırsatını kaçırmayın.

    Emekli maaşınızı ING'den almaya başlayarak 1.750 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 1.200 TL,

    1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 1.500 TL,

    2.500 TL ve üzeri ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

    ŞEKERBANK

    Emekli maaşınızı Şekerbank'a taşıyarak 1.750 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.

    1.499 TL aralığında maaş alan müşterilere 1.250 TL,

    1.500 TL-2.499 TL aralığında maaş alan müşterilere 1.500 TL,

    2.500 TL ve üzerinde maaş alan müşterilere ise 1.750 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilebilecektir.


        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA,

        1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL,

        1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650 TL,

        2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

        Ayrıca emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir arkadaşı için 250 TL nakit ödül.

        1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubeye uğramanız yeter.

        Emekli maaşını Garanti BBVA 'dan alan tüm emekli maaş müşterilerimize, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsizdir.(Hafta sonları ve resmi tatil günleri dahil değildir)


        TEB

        Emeklilere 2.100 TL'ye varan destek TEB'de.

        Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

        Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri, onaylanan kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca en fazla 300 TL indirim kazanıyor.

        AKBANK

        SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 1.750 TL' ye Varan Promosyon Fırsatı!

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı almayı taahhüt ederek 1.750 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

        Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.


        ZİRAAT BANKASI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        VAKIFBANK

        Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

        1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

        1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

        2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

        DENİZBANK

        Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

        Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

        Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

        Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

        2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

        promosyon ödemesi yapılacaktır.

            YAPI KREDİ'DEN 1.500 TL NAKİT PROMOSYON

            Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını basitleştiren ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.
            Yapı Kredi'den oluşturulan bildirime göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması amacıyla Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üstündeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

            Müşterilerini dinleyerek onların gereksinimlerine yönelik çözümler yayınlayan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden oluşturulan havalelerde ücret almıyor.
            Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel gereksinim kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor. Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, bedava derli toplu ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor.

            PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?

            İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

            E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

            Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

            Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

            * Öncelikle bu adrese giriş yapın.

            * Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

            * Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

            * Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

            * Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

            * Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

            * Ardından güncelleme kısmına tıklayın.
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            Haberler Ekonomi ATM'den anında çekebilirsiniz! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1.500, 1.750 ve 2.250 TL veriliyor! Son gün uyarısı yapıldı
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