Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia fiyat listesi! Almayan pişman oldu! Kasım ayı sıfır araç fiyatları depremi!

Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle, sıfır arabaları incelemeye başladı. 2022 senesinde sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Listede 500.000 TL'ye kadar olan modellere yer verildi. Kasım ayında sıfır km Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia modelleri kaç lira oldu? Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia modelleri ne kadar? Kasım ayı Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia fiyatları kaç para?
Renault Yeni Clio'nun güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Renault Clio Kaç Lira? Renault Clio Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Renault Clio Fiyatları?
Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel 199.000
Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg Benzin Manuel 218.900
Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 228.900
Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 239.000
Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 254.900
Renault Megane Sedan Kaç Lira? Renault Megan Sedan Fiyatları Ne Kadar?
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 259.000
Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 265.000
Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 327.900
Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 341.000
Megane Sedan Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 386.900
Megane Sedan Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 392.900
Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 389.900
Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 426.000
Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 439.900
Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 456.000
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