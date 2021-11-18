E-Devlet üzerinden başvuranlara nakit 750 TL verilecek! ATM’den maaş çekenler bu habere dikkat edin pişman olmayın!

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de vatandaş başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Hem de emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.