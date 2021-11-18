E-Devlet üzerinden başvuranlara nakit 750 TL verilecek! ATM’den maaş çekenler bu habere dikkat edin pişman olmayın!

E-devlet üzerinden başvuranlara nakit 750 TL verilecek! Milyonlarca vatandaşlar maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Vakıfbank yaptığı yazılı açıklama ile e-Devlet aracılığı ile maaşını taşıyanlara en az 500 TL nakit vereceğini duyurdu. Söz konusu kampanyanın emekli maaşları hedefiyle geçerli olacağı bildirildi. 1 Mart 2020 yılı itibariyle yine promosyon almaya hak kazanan emekliler hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor sorusuna yanıt arıyor. Promosyon alabilmek hedefiyle emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.
KİM KAÇ PARA ALACAK?
1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 500. TL,1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 625. TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 750. TL ödeme yapılıyor.
PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek hedefiyle emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.
PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?
Emekli promosyon ücretleri hususu ile alakalı özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yapar iken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.