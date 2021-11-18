Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım 2021 Ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak?

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan izlenecek. Ancak tutulma Türkiye'den görülemeyecek.

Tarihi tutulma Yeni Zelanda, Japonya'da da gözlemlenebilecek. Tutulma Batı Avrupa ve Doğu Avustralya'da da görsel bir şölene neden olacak.

Uzmanlar Batı Amerika'da yaşayanların Güneş'in doğumundan kısa bir süre önce Ay tutulmasının en karanlık halini görebileceğini duyurdu.