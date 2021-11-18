Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım 2021 Ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak?

2021 yılının son ay tutulmasına sadece saatler kaldı. Astrolojiyi sevenler ay tutulmasının etkileri üzerine odaklanmış durumda. Astrologlar 19 Kasım Cuma günü yaşanacak ay tutulmasının burçlara olan etkisi hakkkında çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Peki,19 Kasım ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? İşte tüm merak edilenler!
19 KASIM 2021 AY TUTULMASI KAÇ SAAT SÜRECEK?
Ay tutulması tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.
18 Kasım gecesi gerçekleşecek Ay Tutulması için nefesler tutuldu...
Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması 580 yıl sonra meydana gelen en uzun tutulma olarak kayıtlara geçecek.
Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak. Merakla beklenen tutulma tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan izlenecek. Ancak tutulma Türkiye'den görülemeyecek.
Tarihi tutulma Yeni Zelanda, Japonya'da da gözlemlenebilecek. Tutulma Batı Avrupa ve Doğu Avustralya'da da görsel bir şölene neden olacak.
Uzmanlar Batı Amerika'da yaşayanların Güneş'in doğumundan kısa bir süre önce Ay tutulmasının en karanlık halini görebileceğini duyurdu.